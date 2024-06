7 juin 2021-7 juin 2024, cela fait exactement trois ans que le colonel Assimi Goïta a prêté serment devant la Cour suprême en tant que président de la Transition, chef de l’État.

Vice-président en charge des questions de Défense et de Sécurité lors de la première phase de la Transition qui a débuté sept ou huit mois plus tôt, le colonel Assimi Goïta prendra les rêves du pays suite à la démission du président de la Transition de l ‘époque, Bah N’Daw et de son Premier ministre Moctar Ouane.

Depuis cette date, en vue de réaliser le développement économique, social et culturel, d’asseoir les bases de la Refondation et de prendre en charge les aspirations du peuple, d’importantes actions ont été menées. L’on retient le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire. À ce propos, il importe de rappeler que grâce à la détermination des Forces de défense et de sécurité, le Mali exerce à ce jour sa souveraineté sur l’intégralité de son territoire.

La dotation en équipements et matériels ultramodernes de notre outil de défense essentiellement avec le soutien de la Fédération de Russie et la diversification du partenariat sont passées par là. Autre changement de taille : suivant les orientations du chef de l’État, la diplomatie malienne s’affirme davantage et impose le respect. Par ailleurs, la tenue des Assises nationales de la refondation (ANR) a permis d’ouvrir plusieurs chantiers relativement aux réformes politiques et institutionnelles.

À ce sujet, il convient de rappeler que depuis le 22 juillet 2023, les portes de la 4ème République sont ouvertes au Mali avec l’adoption de la nouvelle Constitution. D’autres réformes majeures concernent la création et l’opérationnalisation de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), la refondation de la justice pénale et la lutte contre la corruption et l’impunité, la signature et la mise en œuvre du Pacte de stabilité sociale et de croissance.

Pour le volet développement, il y a lieu de définir la relance des activités de la Compagnie malienne du textile (Comatex), de l’Usine malienne des produits pharmaceutiques (UMPP), des Chemins de fer, de Sukala…

Massa SIDIBE

