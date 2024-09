Mali : Confédération des États du Sahel : Volonté de coordonner l’action diplomatique

En prélude à la rencontre des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel (AES) devant se tenir le lundi prochain à Bamako, des hauts fonctionnaires de ces trois pays sont en conclave au Mali pour identifier les actions et mesures pour la mise en place. en uvre des activités visant la coordination de l’action diplomatique, assorties d’un calendrier d’exécution

Ces travaux préparatoires de deux jours, débutés ce vendredi, se tiennent au département des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Selon le secrétaire général de ce ministère, cette réunion, première du genre depuis la création de la Confédération des États du Sahel, illustre la vision des présidents du Burkina Faso, du Mali et du Niger respectivement le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Abdourahamane Tiani en faveur d’un espace de paix, de stabilité, de cohésion et de développement. Seydou Coulibaly précisera qu’il s’agit d’élaborer, de consolider, d’améliorer, de finaliser et de soumettre à la validation des ministres des Affaires étrangères, les documents relatifs à l’opérationnalisation de la Confédération AES.

Pour le chef de la délégation nigérienne, les participants auront également à formuler des propositions sur les questions et enjeux majeurs en vue de parler d’une seule voix sur la scène régionale et internationale. Il faudra assurément, indiquera Ousmane Alhanane, mettre en place des mécanismes de coordination diplomatique et un cadre de concertation tripartite.

Selon le chef de la délégation burkinabè, Saïdou Zongo, les résultats issus de ces travaux, une fois adoptés par les chefs d’États du Sahel, devraient contribuer à renforcer les cadres d’échanges et de réunions des ministres des Affaires étrangères de notre Confédération. Faut-il le rappeler, la vision de nos chefs d’État est prioritairement centrée sur les intérêts des peuples du Sahel. Saïdou Zongo a soutenu qu’une diplomatie dynamique, proactive et cohérente au service de la défense des intérêts des populations du Sahel s’inscrit bien naturellement dans cette vision.

Oumar DIAKITE

