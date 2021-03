Mali : Des élus de la région de Gao et l’ancien ministre Malick Alhousseini Maïga démissionnent du RPM

L’ex-parti présidentiel Rassemblement pour le Mali (RPM) enregistre sa première série de démission de hauts cadres depuis la perte brutale du pouvoir le 18 août 2020. Le maire de Gao et quatre autres poids lourds ont fait leurs valises de départ.

Sale temps pour la section RPM de la région de Gao qui a enregistré ses premières séries de démission de cadres. Il s’agit de Dacka Boubacar, maire de la commune urbaine de Gao, Abdel Kader Younoussa Maïga, maire de la commune rurale de Goungoueye, Malick Alhousseini Maïga, président de la fédération RPM de Gao et ancien ministre de l’énergie, et son vice président Rhissa Ag Mohamed ainsi que le secrétaire général adjoint de la cité des Askia, Aboubacar Diallo. Tous ces démissionnaires sont des transfuges du PDES, ADEMA et l’URD. Ils ont déposé leurs valises au RPM à l’arrivée du Président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir.

Ils représentent, selon certains, chacun un poids politique dans la cité des Askia et peuvent drainer chacun des centaines de militants.

Le mardi 23 mars, les démissionnaires ont adressé une lettre au secrétaire de la section de Gao pour officialiser leur départ de toutes les structures du parti des tisserands. Pour le moment, Ils n’ont pas justifié les motifs de leur démission. Mais une raison valable existe.

En effet, lors des élections législatives de mars –avril 2020, l’ancien ministre, Malick Alhousseini Maîga, et ses acolytes avaient refusé de soutenir le candidat du parti en appelant à voter la liste ADEMA-ASMA. Cette position que certains qualifient « d’incongrue » avait suscité une crise politique et des vives indignations au sein de la section RPM de Gao. « Les démissionnaires étaient déjà suspendus de toutes les activités politiques du parti pour manquement aux textes», nous informe une source au sein du parti RPM. Selon un vieux document du parti que nous avons consulté, « ces démissionnaires ont été suspendus pour violation flagrante des statuts et règlement intérieur du RPM ». Toujours dans cette lettre de suspension, le bureau politique national du RPM avait soutenu d’avoir « disposé des enregistrements audio de certains membres de la section RPM de Gao appelant à voter pour la liste Adema-Asma »

Depuis cette date, les relations entre le bureau national des tisserands et ces cadres qui viennent de démissionner étaient restées tendues. Il faut noter que depuis le départ de l’ex-ministre de l’énergie du gouvernement suite à l’élection présidentielle 2018, Malick Alhousseini était resté en froid avec le parti en se faisant rare dans les activités politiques du parti.

Des indiscrétions soutiennent qu’il n’a jamais consommé son départ du gouvernement. Et ce départ pourrait justifier les raisons qui ont poussé le haut cadre du RPM de Gao a présenté sa femme dans une liste adverse contre son propre parti. Sans désigner leur prochaine destination, l’on pourrait avancer l’hypothèse d’une connexion entre les démissionnaires et l’ancien premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga, qui avait quitté le parti des Tisserands à la veille de l’élection présidentielle de juillet 2018. Hasard de calendrier, cet ex-vice président du RPM, qui a été d’ailleurs le directeur de campagne du Président IBK en 2013, vient de lancer son propre parti ‘’Convention pour la République’’.

Il faut toujours noter que depuis la crise née des dernières élections législatives au sein parti l’unité n’est pas au rendez-vous. La tendance qui a soutenu la candidature du député Moussa Timbiné contre celle du très populaire député de Dioïla, Mamadou Magassouba, continue de bouder les activités du parti.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

