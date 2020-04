Cinq membres de la section du Rassemblement pour le Mali (RPM) de Gao ont été suspendus de toutes les activités du parti. Cela pour avoir appelé à voter pour la liste ADEMA-ASMA.

-Maliweb.net- Rien ne va plus entre les membres de la section du Rassemblement pour le Mali (RPM) de Gao. Dans un communiqué en date du 31 mars, Abdrahamane Diakité, secrétaire général du Parti au pouvoir annonce la suspension de cinq membres de la section de toutes les activités du parti et de tous les organes. « Ils n’ont plus mandat ni de représenter la section RPM de Gao et ses organes », précise le document.

Il s’agit d’Aboubacar Albachar Touré dit Boussou, secrétaire général adjoint, Rhissa Ag Mohamed, chargée aux relations avec les élus, Boubacar D. Traoré Secrétaire à la décentralisation, Malick Alhousseyni secrétaire à la formation politique et civique et Abdel Kader Younoussa secrétaire chargé des relations avec les élus de la sous-section de Gounzouraye.

Cette annonce intervient au lendemain du premier tour des élections législatives où les personnes ci-dessus citées sont suspectées d’avoir appelées à voter pour la liste ADEMA-PASJ-ASMA-CFP. Le communiqué souligne que certains d’entre eux ont même fait officiellement campagne pour ladite liste. Ce qui viole les statuts et règlements intérieurs du parti des tisserands.

Cette guerre fratricide fragilise davantage la liste RPM-CODEM arrivée en tête au premier tour des élections législatives dans la cité des Askia. Elle est suivie par la liste ADEMA-ASMA. Les deux listes s’affronteront le 19 avril pour un second tour.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

