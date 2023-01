Mali : le président de l’Urd, Gouagnon Coulibaly, plaide pour un large consensus de tous les acteurs pour conduire les différents processus électoraux

Le président de l’Union pour la République et la Démocratie (Urd) a présenté, le samedi 28 janvier, à la Maison de la presse, les vœux du parti à la presse malienne et étrangère. Occasion pour Gouagnon Coulibaly de se prononcer sur l’actualité nationale.

« Le Mali traverse une des plus grandes crises de son histoire contemporaine » a tout de go reconnu le président de l’Union pour la République et la Démocratie (Urd). Cette situation se caractérise par l’insécurité généralisée dans le pays, la vie chère, le débat sur l’avant-projet d’une nouvelle constitution et le retour à l’ordre constitutionnel.

En dépit de ces différentes crises, Gouagnon Coulibaly a indiqué que d’’importants efforts ont été réalisés par les autorités de la transition pour juguler cette crise multiforme. C’est dans ce cadre qu’il a salué le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité, notamment l’amélioration visible du vecteur aérien, et la dotation en matériels, équipements et engins militaires adéquats. « Aujourd’hui notre armée, l’une des plus fortes de la sous-région, fait la fierté de tous les Maliens », s’est réjoui le patron du parti de la poignée de main.

Gouagnon Coulibaly n’a pas manqué de toucher à la vie chère qui touche de plein fouet la population malienne. Tout en saluant la justesse des mesures prises en faveur du pouvoir d’achat des Maliens, il dit encourager l’exécutif à « persévérer dans cette voie afin de soulager le quotidien de nos concitoyens ». Le président de l’Urd est aussi revenu sur le débat autour de l’avant-projet de la nouvelle Constitution qui alimente le débat au Mali.

Selon le successeur de Soumaïla Cissé, l’Urd, le parti dont il assure la présidence a fait part de ses observations au gouvernement. Il n’a toutefois pas détaillé les observations faites par sa formation politique. Pour éviter un déchirement entre les maliens, l’ancien député élu à Kati a réitéré au nom de son parti, son attachement à la nécessité d’un large consensus de tous les acteurs pour conduire les différents processus électoraux à venir dans notre pays. « C’est pourquoi nous encourageons les autorités à multiplier les cadres de dialogue entamés avec la classe Politique, la société civile et les forces vives de la Nation », a-t-il expliqué.

Tordre le cou aux rumeurs

Les futures élections générales doivent être transparentes, participatives et crédibles, insiste le président Coulibaly. Car il y va selon lui de la stabilité du pays. Le patron du parti de la poignée de main en a profité pour apporter son soutien à la transition. « L’URD, reste totalement solidaire des autorités de la transition dans la mise en œuvre des objectifs de refondation et de remise en ordre de la marche de notre pays vers des lendemains meilleurs », a-t-il assuré. Car convaincu que la réussite de cette transition sera sans nul doute la réussite du Mali. Ce qui est une façon de tordre le cou aux rumeurs distillées par ses adversaires politiques.

Auparavant, le président de l’Urd a présenté ses vœux à la presse au peuple malien et à l’ensemble des militants du parti. Le président Gouagnon Coulibaly du haut de la tribune a saisi l’occasion au clan Salikou Sanogo. Il a annoncé la mise en place d’une commission de conciliation qui est à pied d’œuvre pour réunir toute la famille Urd.

En plus du président du parti, cette cérémonie de présentation de vœux à la presse s’est déroulée en présence du président de la Maison de la presse, Bandiougou Danté, et de nombreux cadres et militants du parti de la poignée de la main.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

