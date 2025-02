Les Conseils communaux des Communes rurales de Faléa et de Sagolo dans la Région de Kayes ont été dissouts ce mercredi 05 février 2025

De la communication du ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation sur la question, il ressort que les Conseils communaux dissouts, se caractérisent depuis un certain temps par des dysfonctionnements consécutifs à des violations de la loi, notanument la non tenue de sessions, la malversation financière et la rupture de la fourniture de services sociaux de base ayant entrainé la dégradation du tissu social.

Face à ces situations de fautes graves de gestion administrative, une demande d’explication a été adressée auxdits Conseils communaux, indique le communiqué.

En vue de mettre fin aux dérives constatées, «les Conseils communaux des Communes rurales de Faléa et de Sagalo sont dissous conformément aux dispositions de l’article 10 du Code des Collectivités territoriales», déclare la missive.

La dissolution du Conseil communal est prévue par la Loi n°2023-004 du 13 mars 2023 portant Code des Collectivités territoriales.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :