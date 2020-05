Mali : l’opposition annonce une grande mobilisation contre « la mauvaise gouvernance» du régime d’IBK

Au Mali, trois organisations de l’opposition s’organisent pour tenir une grande mobilisation contre la gouvernance en place. Il s’agit du Mouvement Espoir Mali Koura (EMK), la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS) et le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD).

– Maliweb.net – A peine le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta s’est constitué une majorité confortable à l’Assemblée nationale pour les quatre prochaines années de son second quinquennat, au même moment l’opposition s’y prépare pour la reprise des contestations dans la rue.

Le mardi dernier, les trois organisations susmentionnées se réclamant de l’opposition ont tenu une rencontre tripartite au siège de la CMAS (Bamako) de l’influent imam Dicko, pour faire une analyse approfondie de la situation sociopolitique de notre Pays. Ces organisations qui regroupent des personnalités politiques, cinéastes et des religieux influents disent relever avec gravité « une gouvernance aléatoire, mal conçue, symbole de la décrépitude du système en place ».

Déplorant la gouvernance du pays, les trois organisations ont lancé un appel patriotique à tous les Maliens, de l’intérieur et de la Diaspora, pour : « une grande mobilisation pour le sursaut national face à la gouvernance chaotique et prédatrice, au risque de partition du pays, aux atteintes graves aux principes républicains et démocratiques, notamment la confiscation du vote des citoyens. »

En outre, elles projettent un rassemblement des forces vives de la Nation dont l’objectif vise « à créer les conditions d’une union sacrée autour de l’idéal d’un Mali uni, prospère et respecté, à travers une refondation du système actuel. »

Les responsables de ces organisations devront animer une conférence de presse, ce samedi, à Bamako pour informer l’opinion nationale et internationale de la vision et les objectifs de leur combat. Rappelons que les récentes arrestations des opposants, l’enlèvement du chef de file de l’opposition Soumaïla Cissé au nord et l’arrêt de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs des élections législatives ont contribué à détériorer les relations entre le régime en place et l’opposition.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :