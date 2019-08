Le Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali FASOKO, créé sur les fonts baptismaux en 2013, entend rassembler les maliens autour de l’essentiel, restaurer, la noblesse de la politique et les valeurs qui ont toujours fondé ce pays, faire renaitre l’envie de militer, raviver la flamme de l’espoir. En seulement six ans d’existence et grâce à la détermination, au courage et l’abnégation de son président, le PRVM-FASOKO fait partie des principales forces politiques du Mali. Le parti est implanté sur toute l’étendue du territoire national et participe à toutes les élections (présidentielle, législative, municipale). Les cadres du parti nous expliquent qu’il est représenté par des députés et dispose autant d’élus municipaux à travers le pays. Nous avons cherché à savoir pourquoi ce parti suscite l’espoir auprès des populations, singulièrement les jeunes et les femmes dans un contexte où le discours politique manque de crédibilité où la chose politique n’inspire plus confiance. Nos investigations auprès d’un cadre du parti, nous ont permis de connaitre les raisons pour lesquelles, le PRVM-FASOKO suscite l’espoir. La première raison, c’est que, le leadership est un facteur déterminant et indispensable pour l’affirmation et la progression de chaque parti politique. De ce point de vue, le PRVM-FASOKO a eu la chance et l’immense honneur d’être présidé par un homme de conviction, de combat dont son leadership n’est plus à démontrer. Il s’agit bien entendu de Mamadou Oumar Sidibé, qui par son courage et sa persévérance à transcender les difficultés et hisser le parti au niveau actuel où il se trouve. Certains cadres du parti estiment qu’il est stratège et un grand visionneur très engagé. D’autres disent qu’il est un homme très sociable, disponible et ouvert à tous. Dans notre pays, ces valeurs sont fondamentales surtout quand on aspire à assumer les fonctions de responsable politique. Selon les militants du parti Mamadou Oumar Sidibé est un homme de consensus qui incarne le changement. Les actions qu’il a entreprises ont permis au parti de se classer parmi les principales forces politiques du Mali. Au nombre des actions menées par le parti sous la présidence de Monsieur Sidibé, nous citerons entre autres : Le programme d’implantation du parti sur toute l’étendue du territoire national. A ce niveau, le dynamisme du président Mamadou Oumar Sidibé a été déterminant. Dans la région de Kayes, le parti est présent dans les sept cercles (Kayes, Nioro du Sahel, Diéma, Kéniéba, Yelimane, Kita, Bafoulabe), dans la région de Koulikoro, le parti est également implanté dans les sept cercles (Koulikoro, Kanganba, Nara, Kati, Dioila, Banamba Ouelessebougou), il existe de même partout dans la région de Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. A Bamako, le PRVM-FASOKO est présent dans les six communes. La participation du parti à l’élection du président de la république à laquelle, Mamadou Oumar Sidibé, porte étendard du PRVM-FASOKO s’est classé 10e sur 24 candidats. Un résultat jugé satisfaisant par la direction du parti. Les cadres du parti estiment que l’expérience de la présidentielle a amélioré leur perception des stratégies à adopter pour les législatives à venir. Enfin l’accélération de la mise en place des structures des mouvements de jeunes et de femmes conformément à la vision du président Mamadou Oumar Sidibé. Aujourd’hui, cela est devenu car les bureaux de jeunes et de femmes du parti sont partout au Mali. En somme, le président Mamadou Oumar Sidibé a de grandes ambitions pour son parti et s’engage activement pour les réaliser. La deuxième raison, c’est que le PRVM-FASOKO a un idéal fondé sur les valeurs qui ont fait la grandeur de ce pays. Ces valeurs sont entre autres : les valeurs de justice ; de tolérance ; d’équité ; du respect de l’autre ; d’entraide ; de solidarité ; de l’amour de la patrie. Les militants du parti estiment que cet idéal est partagé par tous et que leur président incarne ces valeurs. Nous avons interrogé monsieur Oumar Cissé un cadre du parti récemment investi candidat aux élections législatives prochaines dans la circonscription de Diré. Selon monsieur Cissé, les gens adhèrent au PRVM-FASOKO partout où il est implanté en raison de son combat pour la restauration de nos valeurs, gage d’une alternative crédible pour sortir notre pays dans l’impasse. Le président du PRVM-FASOKO a un programme et une vision qui prend en compte les aspirations légitimes des populations. Les résultats obtenus par le parti aux élections communales de novembre 2016 prouvent à suffisance l’intérêt des populations pour ce jeune parti. Le PRVM-FASOKO a réalisé un score remarquable en obtenant plus de 200 conseillers. Aujourd’hui, le parti compte à peu près 400 conseillers sur toute l’étendue du territoire national. La direction du parti voudra profiter de cette dynamique pour remobiliser ses troupes en vue d’obtenir un score honorable aux élections législatives à venir. Le président Mamadou Oumar Sidibé peut se féliciter d’avoir réussi à atteindre les objectifs fixés par la direction du parti et de l’avoir imposé sur l’échiquier national avec beaucoup de perspectives.

Fousseini Ouattara

Source : LE HERON

