Me Demba Traoré depuis Ségou à propos de sa candidature : « Je suis prêt pour porter haut le flambeau du parti »

Dans le cadre de ses activités politiques, une forte délégation du parti Union pour la République et la Démocratie (URD), sous la conduite de Maître Demba Traoré, s’est rendue à Ségou, le samedi 16 octobre 2021. Devant des milliers de militantes et militants, ainsi que des cadres du parti de la poignée de main, Me Demba Traoré a lancé un appel à l’endroit de l’ensemble de sa grande famille politique, un appel d’union, de responsabilité, d’engagement pour hisser le parti à l’échiquier politique. « Je suis prêt pour porter haut le flambeau du parti », a-t-il lancé.

La cité des balazans (Ségou) a réservé un accueil mémorable à la délégation de Me Demba Traoré sous les couleurs de l’URD. Des milliers de femmes et d’hommes engagés pour la candidature de Me Demba Traoré à l’élection présidentielle ont fait montre de leur amour pour ce cadre du parti de la poignée de main. Les travaux de cette journée ont débuté par l’intonation de l’hymne du parti. Sur le pupitre, le secrétaire général de la section URD de Ségou, Séga Bouaré, et le vice-président de la fédération régionale de Ségou, Mamadou Sylla, ont salué la mobilisation grandiose de plusieurs sections de l’URD. Il s’agit des sections de Baraouéli, de Bla, de Macina, de Tominian, de San, de Niono et de Ségou. Le porte-parole des jeunes et des femmes de l’URD de Ségou s’est réjoui de cet évènement grandiose qui confirme l’esprit de camaraderie qui existe au sein du parti à Ségou. Ils se disent prêts à soutenir la candidature que le Bureau national optera.

Après les différentes interventions, la grande personnalité politique de cet évènement, Me Demba Traoré, s’est adressé à l’assistance. Il a d’abord rappelé le rôle historique et vivant de Ségou pour le développement du Mali. Se sentant très touché par les pertes en vie humaine des militaires, des déplacements forcés des populations, Me Demba a émis le vœu d’un Mali stable. « J’étais à Kayes pour annoncer ma candidature. Aujourd’hui, je suis ici à Ségou pour solliciter votre soutien, c’est un exercice de dure épreuve du destin », a-t-il dit. Ensuite, l’orateur du jour a rappelé les efforts inlassables du combat politique de feu Soumaila Cissé pour un Mali prospère. Il a invité ses autres camarades de l’URD de tous les bords à veiller sur l’héritage politique laissé par leur mentor. Selon Me Demba Traoré, l’URD symbolise des valeurs comme l’espoir, la probité, la droiture. « Notre parti est le mieux préparé pour développer le Mali. Les acquis du parti sont précieux et nous devons rester unis. Nous voulons un pouvoir qui puisse rassembler, sécuriser et développer le Mali. Je suis prêt pour porter haut le flambeau du parti », a-t-il lancé.

Cette grande annonce a été longuement ovationnée dans la salle par les femmes et hommes acquis pour la candidature de l’homme. Avant de clore ses propos, Me Demba Traoré a remercié tous les cadres, militantes et militants et sympathisants du parti pour leur engagement. Il a salué ses camarades politiques de Bamako, de l’intérieur et de l’extérieur pour leur soutien.

A travers cette sortie, dans la quatrième région administrative du Mali, les signaux sont désormais au vert pour la tendance URD favorable à la candidature à l’élection présidentielle de Me Demba Traoré, avocat de son Etat.

Sidiki Dembélé, envoyé spécial

