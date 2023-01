Au détour de la 24ème présentation des vœux à la presse nationale et internationale, le président du Congrès national d’initiative démocratique (Cnid Faso yiriwa ton), Me Mountaga Tall s’est réjoui de la résistance du peuple malien aux sanctions que la Cedeao et l’Uemoa l’ont fait subir. Ce mercredi 11 janvier 2023, il a jugé ces sanctions économiques et financières inhumaines et illégales. C’était à la Maison de la presse.

La présentation des vœux à la presse, initiée au Mali par Me Mountaga Tall est finalement instituée en tradition dans la grande famille du Congrès national d’initiative démocratique (Cnid-Faso yiriwa ton). Pour cet exercice au titre de l’année 2023, les militants du parti ont pris d’assaut la salle de conférence de la Maison de la presse.

En fait de dénonciation des sanctions imposées au Mali, le premier responsable du Cnid n’a pas mâché ses mots. Selon lui, contrairement à ce qui était ourdi, l’Etat malien ne s’est pas effondré. Ce viatique lui insuffle la force d’inviter les Maliens à s’engager pour le respect de la souveraineté du Mali.

Si l’on en croit l’orateur du jour, l’année 2022 qui vient de s’achever, ne pouvait qu’être difficile pour le Mali en raison de sa volonté unanime et inébranlable de reconquérir sa souveraineté. “Une telle quête, qui évidemment n’a pas de prix, exige un don de soi individuel et collectif. S’il n’a pas de prix, le coût de cette dignité retrouvée, particulièrement élevé, a été payé par les Maliennes et les Maliens qui ont beaucoup souffert mais ont tout supporté de façon quasi-stoïque. Gloire à eux!” se réjouit le patron du Cnid.

De son point de vue, l’embargo économique, financier et diplomatique de la Cedeao et de l’Uemoa avec ses conséquences sur le vécu quotidien des Maliens faisait partie de la rançon à payer pour cette conquête.

Me Tall n’a pas manqué de tancer les commerçants qui ont profité de l’embargo pour s’enrichir. Ecoutons-le: “Malheureusement, en ces moments où l’amour de la patrie et la solidarité devaient être les maitres-mots, des comportements inacceptables ont aggravé les souffrances de nos compatriotes. Il s’agit notamment de certains speculateurs, qui n’ont pas hésité à empocher les subventions de l’Etat tout en maintenant les produits de première nécessité à des prix prohibitifs”, a-t-il regretté.

Il pense qu’à quelque chose malheur est bon. En effet, dit-il, face à l’adversité, les compatriotes, individuellement et collectivement, ont choisi la voie de la dignité, de la résilience, de la patrie, d’un Mali débout. “Les Maliens, comme un seul homme se sont mobilisés le 14 janvier 2022, pour défendre le pays”, s’enorgueillit-il.

En présentant ses vœux du Cnid, il a martelé qu’ils s’adressent à chaque journaliste ainsi qu’à leurs familles. De son avis, la presse régionale et locale joue un rôle déterminant non seulement dans l’enracinement de la démocratie et la consolidation des bases économiques et sociales du Mali mais aussi dans la réussite de la transition en cours. “Qui mieux que vous, mesdames et messieurs les journalistes et acteurs des médias sociaux peuvent être l’interface entre les pouvoirs publics et les citoyens ?” interroge l’avocat Tall, qui pense que pour cette raison et pour beaucoup d’autres on doit, individuellement et collectivement, oeuvrer à la consolidation d’une presse libre et économiquement viable.

Me Tall ne s’est pas tu sur les faiblesses de la presse malienne. Pour lui, elle est sans doute irremplaçable en démocratie. Mais, répète-t-il, on ne peut, de bonne foi adresser des voeux sincères à la presse malienne sans aborder certaines de ses faiblesses qui sont d’ailleurs reconnues par ses propres structures faitières et de régulation et qui touchent à des domaines aussi variés que la formation, la sécurité de l’emploi, le respect de la déontologie, les questions organisationnelles, la faiblesse des moyens, l’indépendance, la responsabilité du journaliste, notamment devant le juge.

Pour rappel, le Congrès national d’initiative démocratique (Cnid Faso yiriwa ton) fait partie des formations politiques qui ont mouillé le maillot pour l’avènement de la démocratie au Mali en 1992.

Vivement la 25ème présentation des vœux!

Bazoumana KANE

