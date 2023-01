Présent devant les hommes de médias, le mercredi 11 Janvier dernier à la maison de presse de Bamako, le président du CNID-FYT Me Moutaga Tall a présenté ses vœux pour la nouvelle année 2023 à la presse malienne.

L’occasion était bonne pour le président du CNID-FYT de Me Moutaga Tall et certains responsables de son parti pour non seulement présenter leurs vœux à la presse malienne pour la nouvelle année 2023 mais aussi recevoir les leurs en cette période où des confrères journalistes Hamadoun Nialiboly, Moussa Bana Dicko et Olivier Dubois sont arbitrairement privés de leurs libertés depuis 2020 et 2021.

Profitant de cet espace de présentation de vœux, le président Tall, s’est prononcé sur la position de son parti par rapport à l’intérêt national et les défis que rencontre notre pays dans sa marche vers le développement dans un contexte particulièrement sensible.

En effet il a estimé que l’année 2022 qui vient de s’achever, ne pouvait qu’être difficile pour notre pays et nos compatriotes en raison de notre volonté unanime et inébranlable de reconquérir notre souveraineté.

Parlant des acquis de la transition actuelle du pays, le patron de CNID- FYT a confirmé la fierté et la dignité retrouvées d’être malienne ou malien en présence des autres nationalités. « Hier en présence des autres, nous rasions les murs. Aujourd’hui, nous somme enviés et magnifiés » a affirmé Me Tall.

Adama Konaté

