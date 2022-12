Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a reçu hier à Koulouba, une délégation du Comité indépendant de suivi-évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation (Cinsere-ANR) conduite par son coordinateur général, Me Amadou Tiéoulé Diarra.

Les responsables du Comité étaient venus solliciter l’accompagnement du chef de l’état par rapport à l’opérationnalisation de leur rapport d’étape ainsi que pour bénéficier de ses conseils. Ils se sont ensuite rendus à la Primature où ils ont rencontré les membres du gouvernement.

D’après Me Amadou Tiéoulé Diarra, le président de la Transition a souhaité que le rôle du Cinsere, qui est un instrument suggéré pendant les ANR, soit plus connu. « Il a demandé que nous soyons plus près du peuple en termes d’activités », a confié le coordinateur général du Comité. Selon lui, le peuple malien, dans sa diversité culturelle, doit connaître le rôle du Cinsere, qui existe aussi bien pour les villes que la campagne.

Me Amadou Tiéoulé Diarra a, par ailleurs, affirmé qu’ils vont bientôt réorienter leur travail pour que le Comité puisse être compris, non seulement, au niveau des villes mais aussi des campagnes. Et ce, pour qu’on sache que « nous sommes des surveillants de la mise en oeuvre des recommandations des Assisses nationales ». Pour lui, il faudrait que ces Assises servent à quelque chose, sinon, « les Maliens ne comprendraient pas pourquoi ils se sont réunis en décembre 2021 ». Le patron du Cinsere dira que lorsque son équipe constate que la volonté populaire n’est pas mise en œuvre, elle a le devoir de le signaler sans complaisance.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par l’anniversaire des ANR, qui se sont tenues en décembre 2021. à ce propos, le coordinateur général du Cinsere a indiqué qu’il y a des changements perceptibles au niveau institutionnel et des structures économiques. Il signalera qu’il y a des législations qui créent des outils de production de richesse, notamment la question des mines et des centres industriels. « Si vous avez la prétention d’aller plus loin, vous devez mettre en place les unités qui créent les richesses, pouvant servir de base à une politique de transformation économique, sociale et même culturelle », a estimé Me Amadou Tiéoulé Diarra.

Après leur rencontre avec le chef de l’état, les membres du Cinsere-ANR se sont rendus à la Primature où ils ont eu une rencontre avec les membres du gouvernement sous la présidence du Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga. L’objectif de cette rencontre, selon le coordinateur général Me Amadou Tiéoulé Diarra, était de présenter sa structure, sa méthodologie et ses outils de travail pour le suivi et l’évaluation. Au cours de la rencontre, le ministre de la Refondation de l’état, chargé des Relations avec les institutions a rappelé que le Plan d’action du gouvernement (PAG) est divisé en deux phases majeures : le plan d’action prioritaire et celui ayant trait aux actions prioritaires complémentaires.

Le premier concerne les 55 actions à réaliser pendant la Transition. Et le second est relatif à 155 actions à réaliser après la Transition. Dr Choguel Kokalla Maïga a apprécié à sa juste valeur, le dispositif mis en place pour atteindre les résultats. « Chaque fois que le gouvernement pose des actes, il faut se demander si cela a un impact sur la vie quotidienne des Maliens», a-t-il souligné, ajoutant que toute la démarche de la Transition vise à organiser des élections, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, la sécurité alimentaire et l’accès aux soins de santé efficaces.

Le Premier ministre souhaite qu’à la fin de la Transition, des fondations extrêmement solides puissent être posées. Le patron de l’administration a exhorté les différents ministres à se tenir disponibles à travailler avec l’équipe du Cinsere-ANR.

À l’issue de la rencontre, le ministre de la Refondation de l’état, chargé des Relations avec les institutions a expliqué qu’il s’agissait de prendre contact avec les membres du gouvernement pour faire une présentation sur le canevas d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action de la refondation de l’état. Pour Ibrahim Ikassa Maïga le Cinsere-ANR a présenté les outils sur la base desquels, l’action gouvernementale, au titre du cadre stratégique de la refondation de l’état, va être évaluée. D’après lui, il faut aller un peu plus en profondeur avec l’ensemble des départements et des structures de l’état pour leur donner les réponses à propos des points d’évaluation.

De son côté, le coordinateur général du Cinsere-ANR a indiqué que son comité a l’habitude de travailler avec les ministères afin qu’ils présentent leurs réalisations. C’est après cette phase de collecte, a-t-il précisé, que le Comité va analyser ces résultats.

« Nous allons pouvoir mettre à la disposition du président de la Transition et du peuple malien ces données », a expliqué Me Amadou Tieoulé Diarra, ajoutant qu’il revient au peuple d’apprécier si le gouvernement a répondu aux aspirations des Maliens ou pas. à son avis, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du début d’opérationnalisation. Il a salué le Premier ministre pour avoir contribué à ouvrir les portes du gouvernement afin que le Cinsere-ANR puisse commencer son travail de concertation, d’évaluation, d’analyse et d’information du peuple.

Bembablin DOUMBIA

Namory KOUYATÉ

Commentaires via Facebook :