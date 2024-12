Niger : Les Premiers ministres de l’AES reçus par le président Tiani

Le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maiga, a bouclé, hier, sa visite de trois jours au Niger. Avant de quitter Niamey, le Chef du gouvernement et ses homologues du Niger et du Burkina Faso, respectivement Ali Mahaman Lamine Zeine et Jean Emmanuel Ouédraogo, ont été reçus par le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Chef de l’État du Niger, le Général de brigade Abdourahamane Tiani, au Palais de la présidence.

Au cours des échanges, le Général de brigade Abdourahamane Tiani a donné des conseils et des orientations aux trois Premiers ministres de la Confédération des États du Sahel (AES). À leur sortie d’audience, le Premier ministre burkinabé s’est exprimé devant la presse, affirmant que l’audience a été fructieuse et qu’ils ont retenu de la part du Chef d’État du Niger des orientations et des conseils qui vont leur permettre de porter ensemble la mission commune, celle de mettre en pratique, de la manière la plus diligente, des politiques publiques dans l’espace AES, conformément à la vision des Chefs d’État.

Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a ajouté que cette vision est celle de la souveraineté, d’épanouissement du peuple de l’AES. «Le Chef de l’État nous a donné des sages conseils surtout des orientations précises sur la direction dans laquelle nous devons nous orienter, surtout sur les méthodes que nous devons adopter afin de répondre aux aspirations des peuples de l’AES, d’être à la hauteur des missions que nos trois Chefs d’État, porteurs de cette vision historique nous ont confiées et celle que nous devons faire au quotidien pour l’affranchissement réel de la Confédération AES de tous les asservissements et pour faire face avec efficacité à toutes les adversités», a déclaré Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Les trois Premiers ministres de la Confédération des États du Sahel (AES) avaient assisté ensemble, dimanche dernier, à la cérémonie officielle de clôture de la 45ème édition du Sabre national kokowa Dosso 2024 (championnat national de lutte traditionnelle du Niger) remportée par le combattant de Niamey Abba Ibrahim devant Kadri Abdou dit Issaka Issaka. C’est le témoignage de la solidarité et la vision commune des trois pays de l’AES. «Nous sommes des revenus enrichis du déplacement de Dosso (l’une des huit régions du Niger), de cette participation à ce grand événement. Nous avons été témoins de toute l’effervescence et surtout de fait que c’est un événement majeur. Nous sommes inspirés à envisager des perspectives dans l’espace de la Confédération», a conclu le Premier ministre du Burkina Faso.

Après la Présidence, les délégations se sont rendues à la Primature. Les trois Premiers ministres se sont maintenus en tête-à-tête avant de rejoindre l’ensemble des délégations dans la salle de conférence. Le Premier ministre, ministre de l’Économie et des Finances du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, a remercié ses homologues du Burkina Faso et du Mali pour leur présence au Niger. «Votre présence a été l’occasion de faire le point de la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération.

Cette feuille de route comporte un certain nombre de points importants sur le plan du développement, de la défense, de la diplomatie et sur toutes les autres questions où les peuples de cette région attendent que les dirigeants la mettent en œuvre», a relevé Ali Mahaman. Lamine Zéine. «Nous avons également parlé des perspectives qui ne pourraient d’ailleurs se détacher de cette feuille de route pour que dans un avenir proche nous puisons déployer tous les efforts qu’il faut pour le bien-être, la sécurité des peuples de l’AES. », a expliqué Ali Mahaman Lamine Zeine.

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga : «Nous ne ménagerons aucun effort pour matérialiser la vision de nos Chefs d’État»

«Nous avons rendu une visite de courtoisie au Président du CNSP, le Général de brigade Abdourahamane Tiani, au Palais de la présidence. Il nous a prodigué de sages conseils sur l’orientation et la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel comportant les trois composantes : diplomatie, défense et développement. Nous avons également évoqué l’effectivité des comités AES créés dans les trois pays, la déstabilisation dont font l’objet les pays membres de l’AES par des États voisins.

Nous avons tenu à donner des garanties au Général Abdourahamane Tiani, sur l’engagement des gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso que ne ménagerons aucun effort pour matérialiser la vision de nos Chefs d’État.

Concenrant le championnat de lutte traditionnelle auquel nous avons assisté à Dosso, c’est une activité qui à trois grandes symboliques. Politiquement, c’est un facteur de cohésion et d’unité nationale. Sur le plan culturel, la lutte rend hommage à l’histoire de la société nigérienne. Sur le plan sportif, nous avons vu deux lutteurs en grande forme».

Envoyé spécial

Ladji Madiheri DIABY

