Les participants sont invités à faire des propositions susceptibles d’être prises en compte lors de la phase nationale qui se déroulera du 27 au 31 décembre prochain dans la capitale

Après les phases communales, de cercles et de la diaspora des Assises nationales de la refondation (ANR), celle des régions et du District de Bamako a démarré hier et prend fin aujourd’hui. Dans la capitale, les travaux se tiennent à la Maison des ainés.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le gouverneur sortant Baye Konaté, en présence de la vice-présidente du Panel des hautes personnalités, Bintou Sanankoua. L’on notait également la présence du maire du District de Bamako, Adama Sangaré, des représentants des partis politiques, des autorités traditionnelles et de la société civile.

Ce forum de deux jours a pour objectif de faire l’état de la nation et engager un véritable processus de refondation du Mali. Cela est d’autant plus nécessaire que notre pays, depuis plusieurs années, est en état de « déliquescence» et d’insécurité. «Un Mali blessé dans plusieurs de ses parties par de profondes fractures qui menacent même son existence », a alerté le gouverneur du District. En effet, de l’indépendance à nos jours, de grands événements ont ponctué la marche de l’État en quête de construction d’une République démocratique, laïque et plurielle.

«Aux différentes rébellions dans le septentrion de notre pays se sont ajoutées des actions de rupture de l’ordre constitutionnel », a noté Baye Konaté. Cependant, a-t-il indiqué, des accords de paix et de réconciliation nationale et plusieurs fora ont tenté, tant bien que mal, d’éradiquer les effets « néfastes », sinon du moins obtenir un consensus national autour des questions cruciales du pays.

……..LIRE LA SUITE SUR https://www.lessormali.com/

Commentaires via Facebook :