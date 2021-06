Point de vue : Choguel rate son penalty

Contrairement à l’opinion émise par nombre de Maliens, le nouveau PM Choguel K. Maïga, a raté son penalty, qui devrait qualifier le Mali sur l’arène des pays émergents ayant amorcé leur auto-développement en Afrique. Si bien qu’Assimi Goïta, qui fait penser à Paul Kagamé du Rwanda, est aujourd’hui agacé. Grande déception tout court. Assimi n’a ni le cran d’un Modibo Kéita premier président du Mali indépendant ni la formation et l’intelligence d’un Alpha Oumar Konaré encore moins l’instinct et la technicité d’un ATT, visionnaire, mais a le mérite d’être un patriote sincère militant pour un Mali Un et Indivisible. Il veut un pays sécurisé, prospère, sans distinction ethnique, religieuse ou idéologique. Un bon Samaritain ?

Assimi est un pur-sang malien imbibé dans des réalités nationales, lui aussi, ayant souffert à construire sa vie, du haut de ses 38 ans comme les 22 millions de ses concitoyens. Comme Kadhafi, Rawlings, Kagamé, dont les pays ont atteint une phase de croissance durable de développement, Goïta rêve, à son tour, d’un Mali où chacun se sente Malien à part entière avec la redistribution des richesses générées, des soins de santé équitables, une justice bien rendue, une égalité devant l’emploi et les charges publiques, une éducation gratuite, des droits et des libertés individuelles garantis…

Mais Choguel en a fait à sa tête. Il a fait du “choguelisme”, une sorte de partage de gâteau. Ainsi, bureaucrates chevronnés, technocrates expérimentés et administrateurs rompus aux hautes tâches, ont été ignorés. Sauf qu’on a assisté à la résurrection des cadres de l’UDPM, ex-parti monopoliste d’État, atteints par l’usure. Nullité absolue et déni de nomination ! Des “crapules” dont la seule prétention aura été de manifester dans la rue, ont été promus ministre. Un attelage médiocre ponctué par l’entame d’une marche unijambiste à reculons. Que de regrets ! Assimi ne dort plus.

ISSIAKA SIDIBÉ

Commentaires via Facebook :