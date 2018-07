A quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle de 2018, l’initiative “Wassamba“ vient de voir le jour. Les membres de cette initiative s’engagent à veiller sur la tenue des élections crédibles, transparentes et libres.

Le lancement officiel de la dite initiative a eu lieu hier au Carrefour des jeunes. C’était au cours d’une conférence de presse animée par Sidiki Kouyaté, porte-parole de l’initiative « Wassamba » et les autres membres.

A en croire les conférenciers, l’initiative « Wassamba » va mettre l’accent sur la sensibilisation, la mobilisation, la participation et l’observation citoyenne dans le processus électoral et l’organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées.

L’initiative se fixe comme objectifs de former le peuple sur la base d’un vote utile ; informer le peuple sur les enjeux de ces élections présidentielles ; exiger la tenue des élections crédibles et transparentes au moyens du principe du caractère public du dépouillement selon l’article 94 de la loi électorale et dans le délai constitutionnel.

Pour se faire entendre, les membres de l’initiative “Wassamba” veulent utiliser les réseaux sociaux, les radios, les télés, les distributions de tracts, les caravanes, les thé-débats, le porte-à-porte, les conférences, les projections de films, les rencontres, les sit-in, les marches…

L’occasion était aussi bonne pour les conférenciers d’annoncer que l’initiative est apolitique et travaillera dans la plus grande neutralité.

Les membres de l’initiative entendent également mener des campagnes de sensibilisations pour mobiliser les citoyens à retirer leur carte d’électeur.

Y Doumbia

PRESIDENTIELLE 2018 : La population devrait mieux se comporter pour éviter le pire

Dans quelques semaines, le Mali sera à un tournant décisif de son histoire avec la tenue de l’élection présidentielle. Cette échéance électorale s’annonce très tendue. Pour éviter le pire, la population devrait mettre le Mali en avant, avant d’utiliser la violence comme vengeance.

Incitation à la violence ! C’est le triste constat qu’on peut retenir en cette approche de l’élection présidentielle. En effet, considéré comme un élément important déclencheur de la crise, la population devrait une fois de plus faire preuve de sagesse lors de la campagne et du scrutin présidentiel du 29 juillet prochain.

Cette arme redoutable dans une nation, c’est-à-dire la population ne doit plus être bernée par les politiciens qui ne visent que leurs intérêts et non l’intérêt général de la nation. Il est temps aujourd’hui que la population prenne ses populations pour analyser une situation n’importe laquelle avant de se prononcer.

La crise au nord et au centre du Mali a fragilisé notre pays. Et le peuple devrait faire attention pour éviter une crise post-électorale. A quelques encablures de l’échéance, la jeunesse, la société civile, le monde de la culture sont divisés entre les colorations politiques.

Zié Mamadou Koné

