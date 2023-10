Pr. Clément Dembélé sur le report des élections : “J’allais être le premier à contester la tenue des élections avec ce fichier”

“Comment Assimi peut oser imaginer une seconde qu’il allait nous embarquer dans une élection avec ce fichier-là ? Ce même fichier qui avait posé des problèmes entre IBK et Soumaïla Cissé, qui avait posé des problèmes entre IBK et le M5-RFP, et c’est ce même fichier qui a amené Assimi à faire un coup d’Etat à la suite d’une crise post-électorale”, s’alarmait Pr. Clément Dembélé lors de l’émission Grand jury, le jeudi 5 octobre dernier, sur Renouveau TV.

Si jamais ces élections présidentielles venaient à avoir lieu, le président de la Plateforme contre la corruption et le chômage, Pr. Clément Dembélé assure qu’il allait être la première personne à demander aux Maliens de sortir, de ne pas accepter la raison pour laquelle ils ont lutté contre IBK à cause de ce problème de fichier.

“Ce sont ces élections truquées et la corruption politique qui nous ont emmené à nous soulever contre le régime d’IBK”, dira-t-il. Il a appelé les Maliens à ne pas se laisser embarquer dans le même fait pour aller faire des élections présidentielles avec ce mauvais fichier.

A l’entendre, c’est ce fichier qui avait posé des problèmes entre IBK et Soumaïla Cissé, qui avait posé des problèmes entre IBK et le M5-RFP, et c’est ce même fichier qui a amené Assimi à faire un coup d’Etat et qui a servi à faire des cartes biométriques.

Notre professeur a estimé que le fichier est bourré d’erreurs, dans lequel on y trouve des personnes plus âgées que leur grand-père. “Comment, Assimi peut imaginer un moment, même s’il payait les 5 milliards, qu’il allait utiliser ce fichier pour faire les élections présidentielles”, lancera-t-il. Il a réitéré son refus d’être embarqué dans les élections avec ces erreurs qui vont créer une nouvelle crise post-électorale.

Ibrahima Ndiaye

