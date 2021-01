L’Adema-PASJ a présenté ses vœux à la presse le weekend passé au siège du parti. Dans son discours de vœux de nouvel an, le président du parti, Pr. Tiémoko Sangaré a rappelé leur soutien et accompagnement aux autorités de la transition. Il a aussi donné des directives sur les réformes à entreprendre.

Tiémoko Sangaré a insisté sur le respect du délai dicté par la Cédéoa à la transition. A ses dires, la transition doit boucler sa mission dans le délai. « Tout doit être mis en œuvre pour ce faire. L’Adema est disposé à apporter tout son concours afin que la transition se déroule dans le délai et qu’elle soit une réussite », a-t-il laissé entendre.

Pour une bonne réussite de la transition, le professeur a souligné quelques grands axes. Pour lui, il faut des concertations inclusives afin que toutes les parties prenantes et les forces sociopolitiques puissent contribuer et que les décisions à prendre soient consensuelles. Il a invité les autorités à garder la transition concentrée sur les missions essentielles pour éviter la dispersion. Car pour lui, « en voulant tout embrasser, il serait impossible de régler les questions impératives et dans le délai».

Tiémoko Sanagré a demandé aux autorités politiques de réactiver les cadres de concertations notamment celui entre les partis politiques et le ministère de l’Administration territoriale et celui qui est envisagé avec le ministère de la Refondation. « Ces cadres de concertations doivent permettre à l’ensemble des acteurs politiques de pouvoir aborder dans un cadre consensuel ce qui doit être fait et d’y contribuer ».

Sur les réformes institutionnelles, M. Tiémoko Sangaré a alerté contre la rédaction d’une nouvelle constitution. Il estime qu’il faut juste aller vers une révision à minima de la constitution. C’est-à-dire, pour lui, modifier seulement, les pratiques qui ont montré leur insuffisance. Il a cité entre autres les prérogatives de la Cour constitutionnelle en matière électorale pour permettre à la cour de produire des arrêts irréprochables. Le mode de scrutin mixte, les reformes pour l’application de l’Accord d’Alger pour la paix et celles de la Cour des Comptes.

« Nous sommes décidés à tout faire en appuyant les autorités de la transition pour que le délai soit tenu », a promis le président de l’Adema. Dans les jours à venir, l’Adema-PASJ compte produire d’autres documents pour dire ce qui doit être fait et comment pour avoir le Mali auquel tous les citoyens maliens aspirent aujourd’hui.

Le Prof Tiémoko Sangaré a souhaité une bonne et heureuse année 2021 à tous les militants du parti Adema, à la presse malienne, aux Maliens et au monde entier.

Koureichy Cissé

