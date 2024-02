Le mardi 31 janvier 2024, la Maison de la presse a servi de cadre pour le Président de l’URD, l’honorable Gouagnon Coulibaly, pour la présentation des vœux du parti à la presse. Fidèle à une vieille tradition instaurée par le défunt Président de l’URD, l’honorable Soumaïla Cissé, Gouagnon Coulibaly, entouré des membres du Bureau Exécutif National du parti de la poignée des mains, des militantes et militants de l’URD, des responsables d’entreprises de presse, s’est adressé au 4ième pouvoir qu’est la presse pour non seulement lui souhaiter bonne et heureuse année 2024, mais aussi et surtout reconnaitre, voir saluer le rôle éminemment important qu’elle joue dans le pays. L’honorable Gouagnon Coulibaly a saisi cette occasion pour dresser à minima le bilan des activités du parti, et surtout évoquer la position du parti par rapport à la transition. S’agissant du premier point, le premier responsable de l’URD dira que le parti se porte bien car les structures fonctionnent bien et le parti n’a pas connu de départ. Pour Gouagnon le congrès du parti est pour bientôt et les cadres du parti sont à pied d’œuvre pour son organisation en fin d’année.

S’agissant du rapport entre le parti et la transition, le Président de l’URD, tout en saluant les immenses efforts consentis par les forces de défense et de sécurité, affirme sans ambages que l’URD soutient la transition et se dit prête à la soutenir jusqu’au bout afin que les objectifs qu’elle s’est assignée puissent être atteints. Il n’a pas manqué de reconnaitre que des défis demeurent et que toutes les ententes sont loin d’être comblées. Actualité oblige, à la question de savoir si l’URD approuve la décision du gouvernement de retirer le pays de la CEDEAO, le Président a, sans détour, approuvé cette décision en affirmant que l’organisation sous régionale a dévié de son objectif en n’étant plus la CEDEAO des peuples. Pour les élections, Gouagnon Coulibaly dit que son parti aura son candidat ; bien que les élections ne soient pas une grande priorité aujourd’hui. La présentation des vœux a pris fin à 17 h par un cocktail.

