Pour le plébiscite le 29 juillet prochain, IBK change de tactique et charge ses détracteurs. Un pas de géant est franchi pour sa réélection.

Si dans une période récente la candidature du président Ibrahim Boubacar Kéita était entourée de doute, elle est désormais officielle depuis le mois dernier. C’est l’intéressé lui-même qui l’a confirmée à travers un discours télévisé. Du coup, cette déclaration change carrément la donne sur le terrain. Le doute n’est plus permis, le sortant brigue un second mandat à la tête du pays.

Après sa déclaration de candidature, IBK ouvre la voie au débat et de ce fait, il répond coup pour coup à ceux qui souhaitent son retrait pur et simple de la scène politique (Boua Ka Bla).

Désormais, le président sortant et candidat commente et répond mot pour mot et avec précision ses détracteurs. Un premier changement qui met en difficulté les opposants et activistes qui tentent de noircir son bilan.

Cet autre cas qui démontre le changement dans la reconquête du pouvoir, IBK s’est entouré d’hommes et de femmes de confiance. Les dernières nominations de certains de ses proches à Koulouba et dans d’autres structures sont des signes qui rassurent sur sa volonté de maintenir le cap.

L’acte qui confirme l’engagement d’IBK de marquer le plébiscite, c’est bien la nomination d’un directeur de campagne. Cet honneur a échu au président du Rassemblement pour le Mali (RPM), Dr. Bocari Tréta qui travaille à rassembler les soutiens d’IBK. La création de la coalition, “Ensemble pour le Mali”est preuve que le vent du changement pour la victoire prend un tournant décisif.

Sur un tout autre terrain, le président gagne chaque jour l’estime du monde religieux que certains voyaient en désaccord avec lui. Il ne se passe plus une journée sans qu’un groupe de leaders religieux ne fasse le tour au palais de Koulouba pour faire allégeance au locataire. La promulgation de la loi qui légalise le mariage religieux explique ce regain d’intérêt pour IBK. A la suite des religieux, les notabilités du pays saluent le bilan du président Kéita.

Sur le chantier d’un second mandat, IBK ratisse large et aucun secteur n’est épargné en largesse.Comme pour dire que “la nuit tous les chats sont gris”.

Abdoul Latif

Commentaires via Facebook :