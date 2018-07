Comme en 2013, les membres du mouvement Sabati-2012 ont fait savoir, la semaine dernière, lors d’une conférence de presse, qu’ils soutiendront le président IBK à l’élection présidentielle pour l’intérêt supérieur de la nation, conformément à la vision du mouvement et sur la base des critères mis en place par la commission.

Déclaration de la 2ème Conférence nationale sur le choix du candidat à soutenir par le mouvement Sabati-2012 aux élections présidentielles de 2018

L’An deux mille dix-huit, le 03 juillet au siège de l’Union Nationale des Association» des Femmes* Musulmane* du Mali (UNAFEM) s’est tenue la 2ème Conférence Nationale du Mouvement SA8ATI 2012 en présence des représentants de 57 structures de base du Mouvement en vue d’examiner la situation de la nation, le mémorandum à l’attention des candidats aux élections présidentielles de 2018 et de choisir le candidat à soutenir par le Mouvement SABATI 2012.

La Conférence félicite les membres du Mouvement Sabati 2012 pour leur engagement et leur participation aux travaux de la conférence

La Conférence a noté avec satisfaction l’esprit d’ouverture, de tolérance et d’analyse qui a caractérisé les travaux.

À la lumière de l’exposé de M. Moussa Boubacar BAH, Président du Mouvement SABATI 2012, de la présentation des conclusions de la commission technique du directoire de campagne mise en place par le Mouvement SABATI 2012 pour la mise en œuvre des recommandations de la première conférence nationale tenue à la maison des Aînés le 05 mai 2018, et des propositions des participants, la 2ème Conférence Nationale a décidé à l’unanimité de : accepter le mémorandum sous réserve de la prise en compte des propositions d’amélioration et de synthèses proposées. Choisir comme candidat à soutenir Monsieur IBRAHIM BOUBACAR KEITA pour l’intérêt supérieur de la nation, conformément à la vision du Mouvement et sur la base des critères mis en place par la commission ; mobiliser toutes les Maliennes et tous les Maliens pour l’élection de son candidat Monsieur IBRAHIM BOUBACAR KEITA par tous les moyens légaux ; engager le Bureau Exécutif National à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la participation du Mouvement de façon effective à la gestion des affaires publiques après la victoire de son candidat ; accepter les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle du Mali concernant les élections présidentielles de 2018.

PRESIDENTIELLE DU 29 JUILLET: Près de 30 mille hommes mobilisés pour la sécurité

La campagne électorale pour la présidentielle a officiellement débuté ce samedi 07 juillet 2018 au Mali. Les 24 candidats dont une femme auront trois semaines pour convaincre l’électorat. Ils vont se déplacer à l’intérieur du pays, organiser des meetings, intervenir sur les médias. Selon la commission sécurité pour les élections 2018, près de 30 mille hommes sont mobilisés pour le bon déroulement du scrutin.

Cette campagne se tient dans un contexte sécuritaire difficile au Mali. Au nord comme au centre du pays, certaines localités sont fréquemment ciblées par des attaques terroristes ou des conflits intercommunautaires. Pour sécuriser le processus, près de 30 mille hommes sont mobilisés, selon la commission sécurité pour les élections de 2018. Les forces de défense et de sécurité du Mali, les forces internationales mais aussi les ex combattants des groupes armés, seront déployés sur le terrain. Parmi eux, certains auront pour tâche la protection des 24 candidats.

Les soldats maliens sécuriseront les centres de vote notamment. Au nord du pays, ils seront accompagnés par le Mécanisme opérationnel de coordination (MOC), qui regroupe militaires et anciens combattants des groupes signataires de l’accord de paix. Toutefois, certains des candidats disent compter sur la force onusienne pour se rendre dans certaines localités. Il s’agit des régions du nord comme Kidal et Gao ainsi qu’à Mopti dans le centre du pays. A défaut de cet accompagnement de la Minusma, des candidats envisagent aussi de recruter des agents de sécurité qui seront à leur charge.

Au cours de ces trois prochaines semaines, plusieurs rassemblements seront organisés à travers le pays dans le cadre de la campagne électorale. Une situation qui inquiète déjà les populations.

Outre les dispositions sécuritaires mises en place, deux éléments des forces de sécurité sont également prévus pour chaque candidat qui exprimera le besoin. Selon les responsables de la commission sécurité pour les élections de 2018, ces mesures resteront en vigueur pendant et après la campagne électorale.

