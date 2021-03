Présidentielle de 2022 : Mamadou Seydou Coulibaly a des atouts maîtres !

Après le lancement de son mouvement politique Benkan, il n’y a désormais plus de doute sur la candidature du patron de CIRA à la présidentielle de 2022. A travers donc les urnes, Mamadou Seydou Coulibaly compte solliciter le suffrage de ses compatriotes pour accéder à la magistrature suprême du Mali. Mais son mouvement qui vient d’être lancé pour lui soutenir ne sera certainement pas suffisant. Il devra forcément s’associer avec l’un des trois grands partis de l’échiquier politique national : l’ADEMA, l’URD ou le RPM. Mais il devra aussi compter sur d’autres soutiens : notamment des ténors du pouvoir actuel. Mais si la tâche s’avère ardue pour le richissime entrepreneur d’accéder à Koulouba, il possède néanmoins des atouts maitres. Analyse !

Après le coup d’État du 18 Août 2020 mais aussi la disparition inattendue du Chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, qui était considéré comme le principal favori de la présidentielle de 2022 mais aussi vu le manque de leadership à l’ADEMA et au RPM, le jeu politique est plus que jamais ouvert dans notre pays. Dorénavant, tout candidat peut espérer remporter le scrutin présidentiel à venir. D’où le constat d’ébullition de la scène politique. Qui va forcément se recomposer. Pour cette raison, le patron du Bureau d’études et de Conseil, CIRA, Mamadou Seydou Coulibaly, candidat à la présidentielle de 2022, a toutes les chances de gagner. Cependant, il doit beaucoup œuvrer pour mettre à son profit l’opportunité politique qui lui est désormais offerte.

Si d’aucun estime qu’il est un peu tard de lancer, à quelques mois seulement de la présidentielle, un mouvement politique pour prétendre remporter un scrutin présidentiel, pour autant, Mamadou Seydou Coulibaly et son mouvement pensent le contraire. Le paysage politique leur offre désormais une grande opportunité. Les trois grandes formations politiques ne possèdent pas en leur sein un candidat naturel consensuel. Leur bureau politique sera donc incapable de désigner un candidat à l’interne.

En raison de cette réalité, l’une de ces formations politiques sera certainement intéressée par la candidature du richissime entrepreneur. Lequel pourrait aussi bénéficier des soutiens des militants provenant des trois grands partis déçus par les hommes politiques traditionnels. Alors que ça se murmure aussi que le patron du CIRA serait soutenu par l’imam Dicko ainsi que des ténors de la Transition. Sans ignorer que M. Coulibaly compte également sur les soutiens de sa jeunesse politique, ses moyens financiers et son carnet d’adresses très fourni. Ce qui n’est pas peu pour accéder à Koulouba.

Toutefois, le patron du CIRA va devoir affronter à la présidentielle 2022 d’importants ténors du marigot politique malien. En l’occurrence : Aliou Boubacar Diallo, Modibo Sidibé, Moussa Mara, Cheick Modibo Diarra, Soumeylou Boubèye Maiga, Poulo. Indubitablement, la future élection présidentielle sera largement ouverte que très disputée. Mais de toute façon, chaque candidat potentiel va préserver toutes ses chances de gagner. Les dés sont donc jetés et wait and see !

Falaye Keïta

