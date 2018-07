Le mouvement politique conduite par Mme Kéïta Mariam Sidibé dite Mamie, belle fille de président de la République, a promis mercredi de faire voter 1, 5 millions de personnes au candidat du RPM à la présidentielle du 29 juillet prochain.

Comme en 2013, Keïta Mariam Sidibé dite Mamie, galvanise ses troupes pour la réélection du président Ibrahim Boubacar Kéita, à la magistrature suprême du Mali. Avec son mouvement “La voix du peuple”, l’épouse de Karim Kéita, se veut être la principale actrice “de la victoire d’IBK dès le près le première tour de la présidentielle”. Pour ce faire, son association promet 1 500 000 de voix au candidat de la coalition Ensemble pour le Mali. A l’annonce de la promesse le 4 juillet, La voix du peuple a pu mobiliser 1 500 personnes avec leurs cartes d’électeur.

“Nous soutiendront avec nos armes. Nos armes c’est nos cartes d’électeur. Tous les coordinateurs ont déjà leurs cartes d’électeur et nous avons rempli cette salle uniquement avec des militants qui ont leurs cartes d’électeurs. Nous donnerons 1, 5 millions de voix à notre présidente pour qu’elle donne à son beau-père”, a indiqué Issa Nakan Keita, coordinateur national de La voix du peuple.

Selon M. Keita, leur association a les moyens et la capacité de mobilisation pour tenir sa promesse. “La voix du peuple est présente sur toute l’étendue du territoire national et à l’extérieur. Nous avons des coordinations aux Etats-Unis, en France, en Allemagne, au Congo, au Canada etc. c’est une association internationale et non nationale”, a soutenu le natif de Kolondiéba.

Carte d’électeur en main, la présidente de La voix du peuple a appelé les militants de son mouvement qui n’ont pas encore leurs cartes d’électeur d’aller les retirer le plus vite que possible pour assurer la victoire à IBK dès le premier tour.

M. Diallo

