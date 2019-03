Depuis un certain temps, le président des Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Emergence (FARE AN KA WULI), Modibo Sidibé, fait le tour des partis politiques du Mali pour échanger sur le dialogue national refondateur. Ainsi, il a rencontré le président du Parti pour la Restauration des Valeurs du Mali (PRVM-FASOKO) à son siège, à Niamakoro, ce vendredi 22 mars 2019. L’objectif de cette rencontre était de chercher les voies et moyens de sortie de crise au Mali. La délégation des FARE était conduite par son président, Modibo Sidibé. Celle du PRVM était dirigée par le président Mamadou Oumar Sidibé.

Le dialogue national est aujourd’hui considéré comme la seule porte de sortie durable de la crise qui sévit dans notre pays depuis les événements de 2012.

Selon le secrétaire général des Fare, Mamadou Keïta, la sortie de crise passe impérativement par un dialogue national refondateur. Il faut que les Maliens se parlent, il faut que les Maliens décident de ce qu’ils veulent de leur pays, il faut que les Maliens décident de ce qu’il sera le Mali de demain en termes d’institution, en termes d’aménagement du territoire, en terme même de pratique politique, a-t-il. Par ailleurs, il ressort de cette rencontre que les deux partis politiques vont publier bientôt un document qui parlera des différentes crises que traverse le Mali.

A l’issue de la rencontre de plus d’une heure, les présidents des deux partis politiques ont livré leurs impressions à la presse. «Ces deux partis ont quelque chose en commun. Bien sûr pendant les élections, il s ont eu des points de vue un peu divergents. Mais comme ce qui nous unit est plus fort que ce que nous sépare, les FARE ont pris l’initiative, il faut qu’on revoie le PRVM, il faut qu’on se parle, parce que nous avons des propositions, ils ont des propositions, il faut qu’on se parle pour le Mali. Et c’est ce que nous avons fait. Le parti FARE a un document bien élaboré, nous aussi, on a un document. On n’a déjà une commission qui travaille sur les deux documents mais avec les échanges de cet après-midi, je crois que la commission va être renforcée», a souligné le président du PRVM. Avant d’ajouter que le salut du Mali viendra du travail qu’ils vont faire. Pour lui, le document parle du Mali dans tous ses compartiments. «Les problèmes sociaux que nous vivons aujourd’hui, les problèmes institutionnels, cette gouvernance qui met toujours la charrue avant les bœufs, en mettant un comité d’experts alors que c’est les politiques qui doivent donner le substrat aux experts pour pouvoir réviser la constitution ; bref on a un point de vue convergent sur ces problèmes qui préoccupent le Mali. Et nous allons rendre public un document bientôt où vous allez voir les positions conformes des FARE et du PRVM », a-t-il dit.

Quant au secrétaire général du parti Fare Anka Wuli, Mahamadou Keïta, il a précisé que la commission a été mise en place depuis le 28 février dernier, dans le cadre de l’opposition Républicaine et démocratique. «C’est cette commission qui connaitra les différents documents et les différentes propositions des différents partis de l’opposition. La composition, c’est l’ensemble des partis politiques de l’opposition Républicaine et démocratique », a souligné Modibo Sidibé. Pour lui, la démarche des Fare s’inscrit dans cet objectif clair de sortie de crise au Mali.

Au cours de la rencontre, ils ont évoqué l’attaque de Dioura. Le pays est en train de se fracasser, donc il nous faut une solution.

Tièfing KANTE

