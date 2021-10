Prolongation de la transition : La classe politique guette Choguel

Le Cadre d’échange de Partis et de Regroupements de partis politiques pour une Transition Réussie au Mali a tenu une conférence le 25 septembre 2021 au mémorial Modibo Keita, consacrée à l’analyse de la situation politique de la Nation, en ce qui concerne la marche de la transition.

D’entrée de jeu, Dr Bokary Tréta président du RPM a rappelé que les partis et regroupements politiques du cadre demeurent profondément attachés au succès de la transition pour le bien du peuple. Dans cette optique, ils avaient participé à tous les ateliers organisés par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) en janvier, mai et juin 2021 sanctionnés par des propositions partagées par une grande majorité de la classe politique et de la Société civile.

Ainsi, poursuit-il, fut publiée la déclaration du 26 juillet 2021 suivie du Mémorandum du 24 août 2021 dans lequel le regroupement avait détaillé une série de 4 points de préoccupations relatifs à la gestion de la transition qui étaient entre autres le respect du délai de la transition pour assurer le retour rapide à l’ordre constitutionnel normal, le chronogramme électoral et les réformes politiques et institutionnelles. A cela s’ajoutent l’Organe Unique de Gestion des Élections (OUGE) et la tenue des « Assises Nationales de la Refondation » (ANR).

Pour le président du RPM, les inquiétudes soulevées dans le mémorandum ont été confirmées lors de la table ronde de validation des Termes de Référence (TDR) des ‘’Assises Nationales de la Refondation’’ et l’organe unique de gestion des élections, tenue les 24, 25 et 26 septembre 2021. Il a regretté que la majorité des partis et regroupements de partis politiques n’ait pas participé ou n’ait pas été invitée, certaines organisations de la société civile se sont tout simplement vu refuser l’accès à la salle.

« Outre les conditions chaotiques dans lesquelles ces ateliers se sont déroulés, nous avons relevé, entre autres, la faible participation de la classe politique, l’exclusion, le flou qui entoure la composition, le fonctionnement et le caractère indépendant de l’OUGE », a dénoncé Dr Tréta.

Aux dires des membres du regroupement, le projet d’Organe Unique Gestion des Elections et des TDR des ‘’Assises Nationales de la Refondation’’ sont des produits du M5-RFP, regroupement de partis politiques et d’associations dont est issu le Premier ministre, et qui servi de documents de base des travaux de la table ronde. Ce qui pose, selon eux, de réelles interrogations sur l’impartialité de la Primature.

« Le document relatif à l’Organe Unique de Gestion des Élections reconnaît une totale impuissance face aux questions de crédibilité, de transparence et de participation », a déclaré M. Treta.

Selon lui, l’irréversibilité proclamée de l’OUGE par le Premier ministre, la non-inclusivité dans l’organisation des Assises Nationales de la Refondation, le Chronogramme électoral inadapté et les réformes politiques et institutionnelles irréalistes sont autant d’indices qui présagent le non-respect du délai de la Transition.

Ce qui suscite cette interrogation : ‘’Comment interpréter le fait que certaines des plus hautes autorités de la Transition méprisent ouvertement et publiquement le rôle des organisations politiques dans la vie de la République? Ou encore qu’elles exposent devant les micros de médias internationaux les raisons d’une prorogation éventuelle de la Transition alors qu’au même moment elles annonçaient sur la tribune des Nations-Unies le respect du délai de cette même transition ?’’

Le cadre a regretté que « le langage peu diplomatique et conflictuel » dans lequel le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a présenté la situation de dégradation sécuritaire profonde du pays, à la Tribune des Nations-Unies. « Nous nous inquiétons de la démarche entreprise par le Premier ministre », a déclaré le président du RPM.

Lequel a poursuivi : « Le flou demeure toujours sur une éventuelle prolongation de la transition. Jusqu’à preuve du contraire, aucune déclaration officielle n’a été établie dans ce sens d’où l’inquiétude de plusieurs partis politiques ».

Le gouvernement de transition va-t-il opter pour sa prolongation et ainsi procéder à la révision constitutionnelle et la tenue des assises ? Les questions demeurent sur toutes les lèvres.

Ahmadou KANTA

