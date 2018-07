Le terrain des sports du groupe scolaire A de Moribabougou a servi de cadre pour la première manifestation de rassemblement de la sous-section MPM de la commune. C’était le jeudi 05 juillet dernier à la présence de Madame Dembélé Gogo Kaba Diakité, représentante du président du Parti Honorable Hadi Niangadou. Elle a profité de l’occasion pour détailler les grandes lignes des idéaux du Mouvement tout en réitérant son soutien sans faille au président candidat IBK avant, pendant et après les élections.

Le Mouvement Pour le Mali (MPM) a marqué sa présence sur le paysage politique de la commune de Moribabougou le jeudi 05 juillet 2018. La sous-section locale de cette formation a mobilisé ses militants et sympathisants lors d’un un grand rassemblement en vue de se mettre en marche pour la bataille électorale en cours. Les organisateurs ont profité de l’occasion pour présenter au public leur bureau composé majoritairement de jeunes dont le président Kalifa Kamaté. Il leur revient la lourde tâche de favoriser l’ancrage du mouvement dans la commune en faisant véhiculer ses idéaux qui visent, entre autres, le rassemblement autour de la liberté, l’égalité, la justice, la solidarité, la paix, le travail, l’honnêteté et l’intégrité.

Dans son allocution, la porte parole des femmes de la Sous-section MPM de Moribabougou, Assanatou Kébé a insisté sur les bienfaits du président fondateur du parti Honorable Hadi Niangadou. Elle lui a adressé de vibrants éloges tout en appelant les femmes de sa commune à le suivre. A ses dires, monsieur Niangadou est l’homme qu’il faut pour enlever la grosse épine qui git dans leur pied depuis toujours. Il s’agit notamment du problème d’eau qui est le souci majeur des femmes de la localité. La grande mobilisatrice Assanatou Kébé a aussi fait un long plaidoyer à l’endroit de la représentante du député Niangadou par rapport à l’acquisition de forages.

Par ailleurs la sous-section MPM de Moribabougou a présenté une autre liste de doléances à travers la voix de Mamadou Sylla. Celui-ci a demandé des appuis dans un certain nombre de domaines comme la santé, l’assainissement, l’éducation et naturellement de l’eau potable. Il a énuméré plusieurs actions de Monsieur Niangadou dont les multiples forages donnés aux habitants de la commune II de Bamako et ailleurs. A la suite du jeune Sylla, le premier responsable du bureau, Kalifa Kamaté a affirmé sa pleine conviction et celle de ses camarades en ce qui concerne les visions du MPM et de son président fondateur. Il a promis que la mobilisation ne fera que s’agrandir et que la formation sera bien ancrée à Moribabougou pour le bonheur des habitants.

Quant à madame Dembélé Gogo Kaba Diakité non moins troisième vice présidente du Comité Directeur du MPM et élue municipale en commune II du District de Bamako, elle a d’abord salué avec humilité toutes les notabilités et toutes les autres couches sociales de la commune. Puis elle a rassuré Kalifa Kamaté et ses camarades que leurs doléances seront bien transmises à qui de droit. Ensuite, avec une éloquence parfaite, l’élue municipale a donné des détails sur les objectifs du Mouvement Pour le Mali. Elle a fait savoir que pour parvenir au développement et au mieux être de tous, sa formation politique propose la préservation des valeurs sociétales positives. Elle prône la réaffirmation du rôle des chefs religieux et coutumiers, la justice, la liberté, la sécurité, la solidarité, le respect des droits économiques sociaux et culturels. Madame Dembélé Gogo Kaba Diakité a invité la population à créer un grand rassemblement autour du MPM dont le slogan est « Maliko oyé yèrèko yé ». Elle a expliqué que chaque malien doit se sentir acteur dans la construction du pays. La 3ème vice présidente nationale du MPM a livré un CV de l’Honorable Hadi Niangadou dans lequel on comprend que celui-ci est longtemps animé par sa volonté de faire des dons bien avant sa carrière politique. Elle a ajouté que le député est un homme de promesse avec comme preuve les installations de châteaux d’eau qu’il a commencé par sa propre commune avec plus de 60 réalisations et plus d’une trentaine en chantier. Concernant la présidentielle de ce mois, elle a clairement souligné que le Mouvement Pour le Mali a décidé d’appuyer le président IBK pour, dit-elle, préserver les acquis en thermes de stabilité institutionnelle et sécuritaire. Madame Dembélé a aussi fait entendre que cet appui sera valable après les élections aussi dans le cadre du suivi des actions en fonction des préoccupations des maliens. La cérémonie s’est clôturée par une photo de famille avec les femmes qui étaient massivement présentes avec l’optimisme de bénéficier éventuellement des forages.

Issa Santara

