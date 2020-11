Refondation de l’Etat : Le ministre Lamine Seydou Traoré prône un changement de comportant pour un Mali nouveau

Au terme de sa visite de prise de contact aux services rattachés à son département, le ministre des Mines, de l’énergie, Lamine Seydou Traoré, a rencontré le personnel du Cellule d’appui à la décentralisation et à la déconcentration des mines (CADD), de la Cellule de la planification de la statistique (CPS), de l’Initiative pour la transparence des industries extractives Mali (ITIE-Mali) et de la Chambre des mines. L’hôte du jour a livré un message clair à l’endroit des travailleurs de ces structures. Il s’agit, pour lui, d’un changement de comportement de chaque responsable et subordonné pour la refondation du Mali. C’était le vendredi 06 novembre 2020 à l’immeuble du cinquantenaire de Bamako.

Dans la présentation de sa structure, le chef de la Cellule d’appui à la décentralisation et à la déconcentration des mines, Adama Daou, a laissé entendre ce qui suit « Nous sommes une structure qui veille sur la mise en œuvre du transfert des compétences. Nous pouvons conseiller sur toutes les mesures qui tendent à assurer le transfert des ressources aux collectivités territoriales. Nous avons la lourde charge de concevoir et de cultiver tous les outils d’accompagnement des collectivités territoriales. Nous devons assister les collectivités pour les partenariats avec les bailleurs ». Ladite cellule est confrontée à un problème de financement et de logistique.

Par sa voix, Mamadou Sidibé, directeur de la Cellule planification de la statistique du secteur mine et énergie, a souligné que la CPS est chargée d’appuyer les structures centrales du département dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et des stratégies. « Nous produisons les informations statistiques du secteur de l’énergie. Nous avons une direction et cinq unités. Actuellement nous sommes 23 agents, le nombre est là mais le profil ne correspond pas » a-t-il-signalé.

Pour sa part, le secrétaire permanent de l’ITIE-Mali, Diango Malick Coulibaly, s’est dit honorer de la présence du ministre dans les locaux de leur structure. Du point de vue juridique, l’ITIE, selon Diango, est une association qui veille à ce que l’exploitation des ressources minérales (l’or, le diamant, le pétrole) puisse profiter le maximum possible aux populations.

Prenant la parole au nom du personnel des trois structures, Bourama Cissé a soumis au ministre, les doléances qui portent sur la formation du personnel, la prime de découverte, la recherche des partenariats, notamment avec la Banque mondiale, la facilité de la mobilisation des fonds ainsi que la mise à disposition d’un local approprié.

Ces doléances ne sont pas tombées dans une oreille vide, car, le ministre Seydou Lamine Traoré les a rassurés de son implication afin de leur donner des réponses satisfaisantes. Le Chef du département des mines, de l’énergie et de l’eau, Lamine Seydou Traoré, a, dans un langage clair, affirmé que l’objet de sa visite c’était d’abord venir se présenter aux autres en tant que collaborateur. « Au niveau de l’ITIE, on sait qu’il faut qu’on passe à l’étape des exigences de 2012 à celle de 2019 en restant un bon élève. Pour les cellules d’appui, je pense que leurs travaux se résument essentiellement à des actions à court terme. Vous avez ma confiance, le gouvernement compte sur vous » Et de poursuivre « L’une des missions essentielles qu’on a assignée à notre équipe c’est de refonder l’Etat du Mali. Cela exige de chacun de nous un effort de refondation personnel, qu’on accepte de changer et de se remettre en cause et de faire les choses autrement. Le gouvernement ne ménagera aucun effort pour renforcer les outils de politique social qui sont déjà en œuvre » a-t-il rassuré.

Sidiki Adama Dembélé

