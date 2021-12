L’Observatoire Citoyen sur la gouvernance et la sécurité (OCGS) a organisé, le jeudi 23 décembre 2021, une session de présentation des perspectives citoyennes dans le cadre du « Projet de renforcement du débat démocratique». Ladite session de présentation visait à soumettre aux différents acteurs institutionnels, politiques, civils, traditionnels, religieux, et universitaires, les différentes analyses et recommandations de citoyens sur le renouveau politique au Mali. Les recommandations faites par les uns et les autres dans le cadre de l’exécution de ce projet est la diminution des pouvoirs du Président de la République au Mali, l’instauration des primaires au sein des partis politiques, la diminution du poids de l’argent dans les élections et bien d’autres.

Cette cérémonie a enregistré la présence du Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa MAÏGA, du représentant du ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, Mourro Sow, du secrétaire exécutif de l’Observatoire Citoyen sur la gouvernance et la sécurité (OCGS), Baba Dakono, du Représentant Régional de l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD) Sahel, Ibrahim MAÏGA, des chercheurs comme Bréhima Mamadou KONE, Aly Tounkara, des acteurs institutionnels, partis et regroupements politiques, acteurs de la société civile, légitimités traditionnelles et religieuses, universitaires et personnes ressources.

Selon Baba Dakono, l’Observatoire Citoyen sur la gouvernance et la sécurité (OCGS) a initié et mis en œuvre le « projet de renforcement du débat démocratique au Mali (juin-novembre 2021) », avec pour principal but de contribuer à réduire le fossé entre les citoyens et les acteurs politiques à travers l’établissement d’une communication entre eux dans les deux sens. « Pour ce faire, trois axes stratégiques ont été définis pour orienter les actions autour des trois thèmes : Thème1 : Le pouvoir politique au Mali : mode d’accès et légitimité des représentants ; Thème 2 : L’équilibre des pouvoirs et la place des contrepouvoirs dans le jeu démocratique au Mali ; Thème 3 : La gestion de la diversité sociale, culturelle, économique et religieuse au Mali. Ces thèmes constituent aussi et surtout des sujets d’importance capitale pour les Maliens, dans ce contexte national marqué par une transition qui nourrit beaucoup de questionnements orientés diversement vers la refondation du Mali », a-t-il dit.

Il a fait savoir que le « projet de renforcement du débat démocratique au Mali » couvre le District de Bamako et les régions de Mopti, Sikasso et Gao, avec une concentration d’activités à Bamako, mais toutes suivies en direct sur les réseaux sociaux et certaines sont diffusées sur les chaînes de télévision.

A ses dires, au cours de ce processus qui a duré 07 mois, plusieurs activités ont été organisées. Il a fait savoir que la présente session de présentation des perspectives citoyennes dans le cadre du « Projet de renforcement du débat démocratique » vise à soumettre aux différents acteurs institutionnels, politiques, civils, traditionnels, religieux, et universitaires, les différentes analyses et recommandations de citoyens sur le renouveau politique au Mali. Comme recommandations, il a mis l’accent sur la diminution des pouvoirs du Président de la République au Mali, l’instauration des primaires au sein des partis politiques, la diminution du poids de l’argent dans les élections.

Pour sa part, le Représentant Régional de l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD) Sahel, Ibrahim MAÏGA s’est réjoui de la mise en œuvre de ce projet dont l’objectif est de faire entendre la voix des citoyens.

Quant au ministre Ibrahim Ikassa Maïga, il faut agir au Mali. Mais, selon lui, l’action est toujours précédée par la réflexion. Par ailleurs, il a mis l’accent sur les Assises Nationales de la Refondation (ANR). Lors des débats, des problèmes de gouvernance ont été évoqués au Mali par des intervenants. Enfin, le représentant du ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, Mourro Sow, a invité tout le monde à la réflexion pour sortir le Mali de l’ornière.

Aguibou Sogodogo

