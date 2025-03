Fraîchement revenus de Kayes, les membres du parti travailliste étaient dans le Kenedoigou courant la journée du samedi, dans le cadre de la rentrée politique du parti des abeilles après certaines sorties du même genre dans le pays consacré à la mobilisation des rangs. Un instant exceptionnel pour le président Cheick Ahmed Thera. Ancien employé de la mine d’or de Siama, son premier boulot, et entrepreneur d’une région où il a décroché son premier marché, le président n’a pas tourné autour du pot en exposant la ligne du parti et son positionnement, à savoir un soutien sans fioriture à la Transition face dans les choix souverainistes.

La lutte contre l’impérialisme reste un préalable et après 30 ans de démocratie, d’appauvrissement et d’affaiblissement du Mali, selon lui, la dynamique est désormais vétuste vu les progrès réalisés par les militaires au pouvoir dans le sens de la rupture. ” le Mali – Kura est une voiture dont nous sommes les passagers, qui doit arriver à bon port. Ne soyons pas des spectateurs quand elle tombe en panne et qu’il faut laisser le chauffeur livré à lui-même. On se doit de descendre et l’assister en plus du fait que ce soit dans un milieu hostile”, a déroulé le numéro 1 de la Ruche.

Cheick Ahmed Thera indiquera que son parti a choisi des Abeilles comme logo parce qu’elles évoluent en équipe, avec une discipline axée sur le travail. Et d’assumer le soutien de Jèka Baara au OUI du référendum souverain, informant les nouveaux adhérents que c’était un mouvement politique au départ de la Transition avant de se muer en parti politique. La rentrée politique de Sikasso aura été mise à profit pour informer les militants de la nouvelle ruche que celle-ci est représentée dans les 37 cercles du Mali, en plus d’importantes coordinations régionales.

Enfin, le président Thera a lancé un mot d’ordre aux responsables du Kenedougou en ces termes: “Allons massivement nous inscrire sur les listes électorales. Jèka Baara entend conquérir le pouvoir lors des municipales et députations prochaines. Il faut être la première force de la région et l’implantation continuera de plus belle. Toute candidature émanant du régime actuel sera le nôtre à la présidentielle et notre choix est connu de tous”.

I KEITA

