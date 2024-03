Le samedi 9 mars en milieu d’après-midi, à l’Espace culturel Muso Kunda sis à Korofina, le Bureau national de la Jeunesse Adema-PASJ a effectué sa rentrée politique 2024. Sous les thématiques : « le nouveau statut du District de Bamako, enjeux, défis et perspectives pour le parti », la jeunesse du parti de l’Abeille compte consolider ses bases en tenant compte de la nouvelle réorganisation du territoire.

Samedi l’espace culturel Muso Kunda était plein à craquer des militants jeunes du parti de l’Abeille, des responsables du parti et les représentants jeunes des partis politiques amis. La mobilisation était de taille, histoire de montrer que l’Adema-PASJ vit et vivra surtout avec sa jeunesse engagée et dévouée pour maintenir son statut de première formation politique au Mali.

Dans son discours, le Président du bureau national de l’Adema-PASJ, Mohamed Cherif Coulibaly dira que fonder une famille semble facile. Mais le plus dur, précise-t-il, c’est de savoir créer les conditions pour sa stabilité, sa progression et son développement. Et de poursuivre qu’il en est de même pour une Nation, un pays, une République. Pour lui, les pères fondateurs de leur formation politique l’ont compris assez tôt. Occasion de leur rendre un hommage appuyé. A l’en croire, pour un vrai Etat-nation, l’idéologie social-démocrate et la création d’un parti politique porteur d’un projet de société viable pour le peuple malien, ces pères fondateurs ont supporté les dures épreuves de la clandestinité, la persécution d’un régime dictatorial et le sort pour certains fut le sacrifice ultime. Occasion pour lui d’affirmer que leur parti chemine avec sa jeunesse depuis sa création. Et de rappeler que c’est seulement 4 mois après la création de l’Adema-PASJ que le premier congrès constitutif de la jeunesse du parti eut lieu les 20 et 21 septembre 1991. Cela, selon lui, dénote de la marque de confiance et d’espoir que le PASJ a bien voulu placer en la jeunesse dès les premières heures de sa création.

Pour lui, aujourd’hui les défis sont énormes et multiformes. Il s’agit de la sauvegarde des acquis democratiques, le retour aux valeurs fondatrices et l’idéologie originelle du parti, le rassemblement de la grande famille Adema, remporter des batailles électorales pour la continuation de la mise en œuvre du projet de société du parti etc. Et de poursuivre que le mouvement national de la jeunesse Adema a parfaitement conscience de tous ces défis auxquels leur parti fait face. C’est pourquoi, dira-t-il, que son bureau n’entend ménager aucun effort pour relever ces défis en face et en étroite collaboration avec le parti. « L’engagement de la jeunesse Adema-PASJ d’aujourd’hui réside dans sa volonté de persévérer dans l’effort pour que continue de briller l’étoile de notre belle et incontournable ruche sur l’échiquier politique national et international », a-t-il indiqué. Par la suite, le Président Mohamed Cherif Coulibaly a fait savoir le plan d’actions 2024 de son bureau s’articule autour de sept axes notamment la mobilisation de la base politique, l’amélioration de la visibilité du parti, la formation idéologique, le renforcement du partenariat, l’élargissement de la base électorale du parti, entre autres.

Au même pupitre, des partis politiques amis ont témoigné l’importance du parti de l’Abeille sur la scène politique malienne, sa riche expérience et le rôle qu’il a joué pour le progrès et l’avènement de la démocratie au Mali.

A.Tounkara

