Finalement c’est Koro qui gagne ! Après la proclamation des résultats définitifs, le président de la CODEM, Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Housseini Amion Guindo, a par téléphone, félicité les candidats de MQB pour leur victoire.

Outre ce geste de grandeur, le président du parti CODEM s’engage à apporter son soutien et sa disponibilité sans faille à l’honorable Marcellin Guengueré et ses colistiers pour qu’ensemble ils puissent relever les grands défis du cercle Koro. Pour Housseini Amion Guindo, la victoire du Mouvement le Mali qui Bouge est la victoire de tout le cercle de Koro et au-delà, l’ensemble du peuple dogon. Les tensions qui ont émaillées le second tour sont désormais un triste souvenir qui n’aurait jamais dû exister. C’est aussi ça la qualité des grands hommes, regarder dans la même direction afin de porter l’intérêt commun au-dessus de toute priorité.

Ce geste symbolique d’entente et de paix de Housseini Amion Guindo vient dissiper les spectres d’un avenir sombre qui planait sur le cercle déjà dûment éprouvé. En effet, la grandeur d’un homme est de mettre le bonheur de la population au-dessus de l’adversité. Ainsi, personne n’a perdu cette élection car enfin de compte, c’est le cercle de Koro qui sort gagnant.

Dans les jours qui viennent, le parti CODEM, à l’instar de son président, attend diffuser un communiqué officiel pour féliciter le Mouvement indépendant le Mali qui bouge (MQB).

Le pays dogon a plus que jamais besoin de toutes ses filles et tous ses fils pour ramener la paix et la quiétude dans cette partie du Mali, jadis un havre de paix.

Adama SAGARA

Source SOLONI

Commentaires via Facebook :