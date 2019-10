Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Boubacar Alpha Bah a effectué, hier, une visite de terrain dans les commissions administratives chargées des opérations de révision des listes électorales dans la Commune de Moribabougou (Région de Koulikoro) et en Communes I et II du district de Bamako. Pour l’occasion, il était accompagné d’une forte délégation composée notamment du directeur de la division des affaires électorales de la Minusma, Kacou Assoukpé. Objectif : s’imprégner de l’état d’avancement des travaux au niveau de ces commissions administratives.

La première étape de cette visite du ministre Bah a concerné la commission de la Commune de Moribabougou. C’était en présence du gouverneur de la Région de Koulikoro, Débérékoua Soara, ainsi que des autorités communales de la circonscription. Sur place, Boubacar Alpha Bah s’est entretenu avec les membres de la commission dont la présidence est assurée par Mamadou Diarra. Ce dernier a expliqué à ses hôtes du jour qu’à la date du 29 octobre, la commission qu’il dirige a enregistré 118 cas de transferts, 75 validations et 5 radiations (cas de décès).

Il n’a pas manqué aussi d’évoquer les difficultés de sa commission qui tournent essentiellement autour des cas d’omissions. « On a remarqué qu’il y avait un problème. Un intéressé qui vient vérifier son nom sur la liste pour sa validation, peut voir le prénom de son père et non celui de sa mère », a fait savoir Mamadou Diarra, précisant avoir signalé ce problème à la préfecture.

Après cette étape, le ministre en charge de l’Administration territoriale a mis le cap sur la mairie de la Commune I du district où siège la commission de cette circonscription.

Le président, Youssouf Guindo a indiqué que sa commission a enregistré 51 cas de transferts, 37 validations et 5 radiations. Selon lui, ces statistiques sont timides. Il a invité la population à venir rattraper « le temps perdu », estimant que l’accomplissement de cet acte de citoyenneté est dans son intérêt et celui de tout le Mali.

Quant à la commission chargée de la révision des listes électorales en Commune II, elle a enregistré, selon son président Ousmane Traoré, 105 cas de transferts, 8 validations et autant de radiations. Le maire de la Commune II, Abba Niaré a déploré le manque de mobilisation des populations, soulignant que cette révision est demandée à tout un chacun. « Si les gens ne sortent pas, ça se complique. Au moment des votes, nous voyons des personnes qui se plaignent. Ou bien ce sont les partis politiques qui se plaignent pour dire qu’on a fait la révision sans prendre en compte leurs militants », a déploré l’édile. Pour lui, à partir du moment où la sensibilisation a été faite dans tous les médias, les citoyens doivent sortir pour venir régler leurs documents administratifs.

……..lire la suite sur essor.ml

Commentaires via Facebook :