Au Mali, le paysage politique est marqué par une polarisation exacerbée qui entrave le dialogue constructif. La querelle des partisans, alimentée par des enjeux politiques et des intérêts personnels, relègue la vérité au second plan, laissant la place à des discours dénués de fondement. Alors que le pays fait face à de nombreux défis, il est essentiel de s’interroger sur les conséquences de cette pratique sur le débat public.

La situation actuelle au Mali montre que de nombreux acteurs politiques, tout en ayant conscience des vérités objectives, choisissent de s’enfermer derrière leurs affiliations partisanes. Cette attitude est particulièrement observable lors des débats publics, où les questions de fond sont souvent balayées au profit de déclarations émotionnelles et de propagandes. Les acteurs préfèrent faire appel aux passions de leurs bases électorales, plutôt que de s’engager dans une discussion ouverte et honnête sur les problèmes qui affectent la nation.

Les conséquences de la polarisation

Disqualification du dialogue constructif:

Dans ce climat de querelle permanente, le véritable échange d’idées est étouffé. Les débats se transforment en luttes de pouvoir où l’argumentation rationnelle est reléguée au second plan. Cela empêche les solutions collaboratives d’émerger, alors même que le pays a besoin d’unir ses forces pour surmonter ses crises.

Affaiblissement de la confiance du public

La manipulation des faits et la rhétorique partisane entrainent une désillusion croissante de la population envers les institutions politiques. Les citoyens, perdant foi dans les discours des leaders, peuvent devenir cyniques et se détourner complétement de l’engagement civique. Une telle situation est préjudiciable pour la démocratie et la cohésion sociale.

Polarisation des opinions

La polarisation des avis empêche l’émergence de consensus sur des sujets cruciaux tels que la sécurité́, l’éducation ou le développement économique. Chaque camp peut devenir si tributaire de sa ligne politique qu’il refuse d’envisager des solutions viables proposées par l’autre partie. Ce cycle continu d’être source de conflit produit une stagnation dans la prise de décisions.

Risques d’Instabilité sociale

À long terme, cette culture de l’hostilité et du refus de la vérité peut alimenter des tensions sociales. Le Mali, déjà fragile sur le plan sécuritaire, pourrait voir émerger, à travers la contestation de certaines vérités, des mouvements de mécontentement, aggravant ainsi la situation.

La querelle des partisans au Mali constitue un réel frein à un débat public constructif. Les conséquences d’un tel climat sont lourdes, non seulement pour le processus démocratique, mais aussi pour la cohésion nationale. Il devient impératif que les acteurs politiques et citoyens se mobilisent pour promouvoir un dialogue ouvert, basé sur la vérité et sur des intérêts communs. Seule une prise de conscience collective pourra permettre de renouer le fil d’un débat public constructif et responsable, essentiel pour l’avenir du Mali.

Issa Kaba Sidibé

Source : La Différence

