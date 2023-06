C’est au centre de vote du groupe scolaire Amadou Haya Sanogo du camp Soundiata Keïta de Kati que le chef de l’État, le colonel Assimi Goïta, a accompli hier son devoir de citoyen. Après avoir mis son bulletin dans l’urne, le président Goïta a exhorté les Maliens à se donner la main et à rester unis quelle que soit l’issue de ce référendum

Bien avant l’arrivée du président de la Transition, les listes électorales étaient affichées devant les bureaux de vote. Les agents électoraux et le matériel électoral étaient également sur place sous la supervision des représentants de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige). Il était 08h02 mn lorsque le cortège présidentiel a franchi la grande porte de l’école Amadou Haya Sanogo, avant de s’immobiliser au niveau du bureau n° 6.

Le colonel Assimi Goïta a été accueilli par les autorités politiques, administratives, militaires et traditionnelles de la ville garnison de Kati. Mais également par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mahamadou Kassogué.

Après les salutations d’usage, le chef de l’État a fait son entrée dans le bureau de vote accompagné par le président de l’Aige, Me Moustapha Cissé. Il a accompli son devoir de citoyen faisant de lui, la première personne à voter dans ce bureau de vote qui compte 484 électeurs inscrits. Il y avait au total 13 bureaux dans ce centre.

Après avoir accompli son devoir de citoyen, le colonel Assimi Goïta a accordé une interview à la presse dans laquelle il a d’abord tenu à remercier Dieu pour nous avoir montré ce jour. Le chef de l’État a salué la résilience du peuple malien. Il a rappelé que la tenue des Assises nationales de la refondation (ANR) découle de la volonté populaire.

Le chef de l’État a aussi salué et remercié les Forces de défense et de sécurité, creuset de la Nation malienne, qui veillent sur notre État et nos populations et qui constituent le premier rempart pour la sauvegarde de notre souveraineté. «Je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali fort, efficace, au service du bien-être des populations», s’est exprimé le président Goïta qui a ensuite lancé un appel aux Maliens, les exhortant à se donner la main et à faire l’union sacrée autour du Mali quelle que soit l’issue de ce referendum.

Deux heures après le début du vote, les citoyens se bousculaient au groupe scolaire de Hamdallaye marché sis à la rive gauche de Bamako. Cet établissement comptait 28 bureaux de vote. Plusieurs bureaux avaient déjà enregistré plus de 20 votants à notre passage peu après 10 heures.

C’est le cas du bureau de vote n° 37 qui enregistrait plus de 30 votants. Dans le même centre, le bureau de vote n° 31 comptait au même moment 13 votants selon un assesseur. Pendant ce temps, une dizaine de citoyens était amassée autour des listes à la recherche de leurs bureaux de vote.

Ce n’était pas le même engouement au niveau du centre de vote du groupe scolaire de Dravela. Ici, vers 11h30, les électeurs se faisaient toujours désirer. Toutefois, sans donner de précision, un assesseur du bureau de vote n° 10 nous a confié qu’ils ont déjà enregistré une dizaine de votants. Au centre de vote du groupe scolaire Mamadou Konaté au Quartier du fleuve, il y avait peu d’affluence au passage de notre équipe de reportage vers 12h15.

Nous avons trouvé un électeur en train d’exprimer sa colère devant un agent électoral après avoir cherché en vain son bureau de vote. Il se plaignait du fait qu’il n’y avait personne au niveau de ce centre pour orienter les électeurs. Au niveau de ce centre qui comptait 16 bureaux de vote, le président Modibo Konaté a confirmé que l’affluence n’était pas encore à hauteur de souhait.

Pour lui, de nombreux électeurs ont du mal à retrouver leurs bureaux de vote car ils ne sont pas aller retirer leurs cartes d’électeurs. Au niveau de ce centre, malgré le peu d’affluence, le bureau de vote n° 5 enregistrait 40 votants à notre passage.

Dieudonné DIAMA

Commentaires via Facebook :