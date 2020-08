Sortie de crise : Le président de la République résolu à agir

À l’instar de nombreux pays musulmans, le Mali a célébré ce vendredi la fête de l’Aid el Kébir, communément appelée la Tabaski. Comme ce fut le cas lors de la fête de l’Aïd el-fitr, il y a un peu plus de deux mois -contexte de Covid-19 oblige-, c’est dans la salle des banquets du Palais de Koulouba que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta a prié. Ont pris part à la prière dirigée par l’imam du Palais présidentiel, Abdrahamane Touré, le Premier ministre Boubou Cissé, les présidents d’institution de la République, les ministres du gouvernement restreint et les ambassadeurs des pays musulmans accrédités au Mali.

Preuve que le coronavirus est encore présent dans notre pays malgré une tendance à la baisse du nombre de personnes testées positives ces derniers temps, les fidèles musulmans qui se sont rendus à Koulouba étaient tenus au strict respect des mesures-barrières : port du masque, observation de la distanciation sociale…

Après les deux rakats, l’imam du Palais présidentiel a, dans son sermon, insisté sur le pardon, la cohésion et la concorde entre tous les fils du pays. En ce jour particulier, Abdrahamane Touré a formulé des prières et des bénédictions pour le Mali et pour celui qui le préside en ce moment. Prières et bénédictions, messages d’apaisement ont été les premiers mots prononcés par le président de la République devant la presse à la fin de la prière. Ibrahim Boubacar Keïta a souhaité à chaque Malien et à chaque Malienne une belle fête de l’Aid el Kébir.

Mettant la célébration de la fête de Tabaski dans son contexte, le chef de l’État a affirmé que la tenue jeudi dernier de la session du Conseil supérieur de la magistrature donne à espérer d’un Mali qui se redresse, qui se retrouve, qui se souvient et qui refuse la voie qu’on veut lui tracer. «Une voie de paix, de concorde et de développement qui seule lui convient», a-t-il développé.

