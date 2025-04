Un livre sur Me Mountaga Tall : « Un homme qui a marqué l’histoire contemporaine du Mali »

La cérémonie de lancement officiel du livre « Me Mountaga Tall : Le Phoenix-Itinéraire d’un homme en avance sur son temps ! » aura lieu, ce samedi 19 avril 2025, au Centre international de conférences de Bamako. L’auteur de cet ouvrage, préfacé par Mme Maïga Sina Damba, et Mamadou Macalou, Directeur des éditions «Bonne lecture».

Le résumé du livre est édifiant : Mamadou Macalou rend un vibrant hommage à l’avocat et homme politique. « Dans cet ouvrage, il reconnait la valeur et le mérite d’un homme qui a marqué l’histoire contemporaine du Mali. Figure emblématique du Mouvement démocratique, Me Mountaga Tall est l’un des précurseurs de la démocratie au Mali. Jeune avocat avec un cabinet de référence, Me Mountaga Tall a laissé le luxe et le confort de son bureau pour aller au combat contre le régime du Général Moussa Traoré, Président de la République du Mali ».

Selon l’auteur, le combat mené par l’inamovible Président du Cnid/Fyt « est un exemple pour les jeunes d’aujourd’hui qui pensent que quand on est à l’abri du besoin, on ne doit pas se mêler de la politique ». Mamadou Macalou écrit que « comme le Phoenix, Me Mountaga Tall renaît toujours de ses cendres ! ». Il conclut son résumé du livre en précisant : «Me Mountaga Tall est un esprit brillant, cohérent, clairvoyant et visionnaire».

