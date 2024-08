Attaques terroristes à Tinzawaten : Soutien affiché de la Maison de la presse

Dans une Déclaration signée de son président Bandiougou Danté, la Maison de la Presse apporte son soutien aux Fama suite aux attaques terroristes perpétrées à Tinzawaten.

En effet, la faîtière de la presse a publié un communiqué dans lequel elle dit suivre « avec beaucoup de tristesse les déclarations d’assistance et de soutien de l’Ukraine aux groupes armés terroristes suite à leur attaque barbare perpétrée contre les FAMa à Tinzawaten ».

Le communiqué de la MP précise : “ces agissements d’une extrême gravité constituent un acte d’agression et une violation de la Charte des Nations Unies”. À cette cause, la Maison de la Presse émet le vœu de voir le Conseil de sécurité des Nations unies à New York en septembre, lors de l’Assemblée générale annuelle de l´organisation mondiale, prendre ses responsabilités.

En outre, l’équipe de Bandiougou Danté “constate avec regret le traitement tendancieux de l’information relative à cet événement par une certaine presse visant à saper le moral des populations et des FAMa”.

La Maison de la Presse “salue les médias nationaux pour leur professionnalisme et leur sens des responsabilités “dans le traitement diligent de l’information face à cette barbarie et “les invite à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège de la propagande contre le

Mali dans un contexte géopolitique complexe”.

Enfin, la Maison de la Presse réitère son soutien aux Forces de défense et de sécurité, et s’incline devant la mémoire de toutes les victimes de l’insécurité au Mali” et “souhaite prompt rétablissement aux blessés”. La rédaction se joint à ces souhaits et prie pour un Mali défait de ses ennemis.

M Sylla

