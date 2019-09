Le programme Alliance pour l’engagement citoyen (AEC) en collaboration avec ICCO coopération, organise un concours de production d’œuvres médiatiques sur l’insécurité alimentaire. Le lancement a fait l’objet d’une cérémonie le mardi 10 septembre à l’hôtel Sheraton.

Le concours sur l’insécurité alimentaire au Mali sélectionne et récompense les meilleures productions médiatiques sur la problématique de cette forme d’insécurité au Mali. Il est organisé dans le but de rendre audibles et visibles les dysfonctionnements dans les choix de politiques et des stratégies, sensibiliser les décideurs gouvernementaux aux cris des victimes et aux risques associés à leur situation, favoriser la diversification agricole.

Le concours repose sur deux catégories de production d’œuvres médiatiques : la production audio et audiovisuelle et la presse écrite. Le concours est ouvert du 10 septembre au 31 octobre 2019 à 14h. Les œuvres doivent être déposés au siège d’ICCO Coopération.

Les dotations sont constituées de lettres de reconnaissance aux participants, de lettres de félicitations aux gagnants, d’un ordinateur professionnel pour le premier prix par catégorie, d’une tablette professionnelle en plus d’un enregistreur pour le second prix par catégorie et d’un enregistreur professionnel pour le troisième prix par catégorie.

Selon le chargé du programme Kouassi Sébastien Dohov, l’objectif visé par ce concours, qui s’inscrit dans le cadre des activités de 2019 soutenues par Wilde Ganzen dans le cadre du programme AEC au Mali, est de pouvoir associer les hommes de médias à leur programme qui est essentiellement orienter vers le lobbying et le plaidoyer sur les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle auprès des décideurs. « Le concours est ouvert aux professionnels des médias audio, audiovisuels, presse écrite opérant dans un organe public ou privé légalement reconnu, à parution régulière. L’œuvre produite et mise en compétition doit avoir été diffusée une fois au moins dans un medium approprié à la production de l’œuvre produite, les concurrents peuvent concourir deux fois dans les deux catégories de prix, à condition que le contenu desdites œuvres soient totalement différents ».

La présentation à travers les projections vidéo des deux organisations initiatrices, AEC et CCO coopération et l’état des lieux de la situation de l’insécurité alimentaire ont bouclé le lancement.

B.Diarra

