Mali : Aliou Touré, directeur de publication du journal Le Démocrate, porté disparu depuis hier soir

Aliou Touré est porté disparu depuis hier soir. Le journaliste et directeur de publication du journal Le Démocrate a quitté son bureau aux environs de 19 heures pour son domicile. Et dès lors, ni ses parents, ni ses confrères n’ont plus eu de ses nouvelles. La presse malienne dans son ensemble est très inquiète de cette triste nouvelle. C’est le cas de la direction et le personnel de la Radio Rempart (une radio où il anime une émission).

Une inquiétude partagée par l’Union Nationale des Jeunes Éditeurs de Presse, dont Aliou Touré est membre. « Tous les membres de l’Union sont invités à se mobiliser pour son retour rapide parmi les siens », indique l’UNAJEP dans son communiqué.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

