20Après la Haute Autorité de la Communication (HAC), l’ANCD, l’Office de Radio Télévision du Mali (ORTM) et l’Agence Malienne de Presse et Publicité (AMAP), c’est par la Maison de la presse que le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Me Harouna Touréh a bouclé sa tournée de sensibilisation des acteurs de la presse nationale. C’était samedi 17 juin 2023 aux environs de 12 heures.

C’est dans l’une des salles de conférence du temple de la liberté de la presse que chef du département de la communication a rencontré les responsables des services relevant de son ministère et les faîtières de la presse nationale.

Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation ministérielle, le président de la maison de la presse Bandiougou Danté a indiqué que cette visite du ministre dans un contexte où notre pays s’apprête à prendre une décision courageuse à travers une première échéance électorale. Il dira par la suite que le ministre n a pas exclut la presse dans ces échéances il pense qu’il serait nécessaire de venir échanger avec les journalistes dont le rôle n’est pas à négliger.

Harouna Touréh a indiqué que notre pays va tourner une phase décisive de son histoire le dimanche 18 juin de cette année. Il précisera que les médias ont un grand rôle à jouer mais n’ont pas droit à l’erreur. Selon lui, la presse dans cette échéance est le secteur le plus écouté, elle doit donner la vraie information et cela, après avoir vérifié auprès des services chargés des élections. Il a confié que les médias sont invités à travailler avec professionnalisme. Aux responsables des organes de presse, le dira qu’il faut engager des reporters sérieux munis de leurs badges et qui doivent se soumettre aux exigences des services de sécurité. “J’ai beaucoup confiance aux journalistes qui ont toujours bien voulu accompagné les autorités de la transition depuis les premières heures, je ne doute pas donc leur accompagnement pour la bonne marche pour la bonne continuation”, a-t-il souhaité. Avant d’inviter les journalistes à un vote massif le dimanche 18 juin.

Alou Badra DOUMBIA

