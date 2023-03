28e mission médicale chinoise a l’hôpital du Mali : Les médecins spécialistes et leurs collègues maliens offrent des services de bonne qualité aux patients maliens

La 28e Mission médicale chinoise est arrivée à l’Hôpital du Mali en avril 2022. Depuis presqu’un an, les médecins chinois de cette 28e Mission sont appréciés par les patients maliens grâce à leur service de grande technicité. Nous vous présentons les traumatologues, le gastro-entérologue et l’acupuncteur de ladite Mission médicale chinoise.

Dr. Zhao Xinhua et du Dr. Zhu Leibo : deux spécialistes de traumatologie osseuse, de la chirurgie articulaire et de la chirurgie rachidienne

Le service de traumatologie de l’Hôpital du Mali est occupé par deux médecins chinois. Il s’agit des Dr. Zhao Xinhua et Zhu Leibo. Les deux médecins-chef adjoints excellent dans les opérations de traumatisme osseux, chirurgie articulaire et chirurgie rachidienne. Ils sont capables d’opérer habilement les patients de fracture cervicale et lombaire. Ils ont assez de maîtrise dans le domaine d’orthopédie pour la déformation des membres. En un an, le service de traumatologie a consulté plus de 6000 patients et a réalisé plus de 130 opérations traumatologiques avec des techniques les plus avancées. Ces opérations ont donné de bons effets et ont été hautement appréciés par les patients maliens. Dans les travaux cliniques, les deux traumatologues, avec leurs collègues maliens, échangent fréquemment des idées et coopèrent durant les interventions. Ils apprennent mutuellement les uns des autres et renforcent leurs capacités. Ils contribuent ensemble à la progression des techniques spéciales au service de traumatologie de l’Hôpital du Mali. Les deux docteurs chinois, assistés de leurs collègues maliens, continueront d’offrir un service de bonne qualité avec l’enthousiasme à tout le monde.

Xia Liang : spécialiste de gastro-entérologie

Le gastro-entérologue chinois dans la salle d’endoscopie s’appelle Xia Liang. Médecin-chef, il maîtrise diverses techniques diagnostiques et thérapeutiques de l’endoscopie digestive et de nouvelles technologies de l’endoscopie digestive (gastroscopie, coloscopie et duo démoscopie). Il excelle dans le diagnostic précoce et le traitement endoscopique du cancer de l’estomac, du colonat de l’œsophage.

Après avoir commencé les travaux à l’Hôpital du Mali, plus de 800 cas d’endoscopie digestive ont été réalisés. Dr. Xia a activement coopéré avec le service de chirurgie thoracique de l’Hôpital en effectuant la dilatation sous l’endoscopie pour les enfants subissant une sténose de l’œsophage. Il a réalisé plus de 70 cas d’opérations de ce type. Ce qui a soulagé la douleur des enfants maliens atteints de cette maladie et amélioré l’effet de la dilatation de l’œsophage de ces enfants. En même temps, il a guidé et enseigné les médecins maliens dans l’opération.

Wang Mengchang : spécialiste des techniques médicales traditionnelles chinoises. Wang Mengchang, médecin-chef adjoint au service d’acupuncture, est un médecin chinois joyeux et prudent. Il maîtrise les techniques médicales traditionnelles chinoises telles que l’acupuncture, les massages, la thérapie au petit couteau à aiguille, le scellement partiel des points d’acupuncture et la thérapie par blocage nerveux, en particulier des techniques uniques à l’égard de l’acupuncture pour traiter la paralysie faciale, la paralysie cérébrale des enfants et les douleurs au cou, aux épaules, à la taille et aux jambes.

Le jour dès l’ouverture du service d’acupuncture, il y a toujours une longue file d’attente de patients maliens. Wang Mengchang est occupé d’un travail à l’autre. Ce qui fait que de nombreux patients souffrant des maladies et des douleurs pendant plusieurs années ont été traités et guéris. Il fait souvent des heures supplémentaires pour soigner ses collègues de l’Hôpital du Mali.

A ce titre, il est devenu très ami avec les médecins maliens. Il a également transmis sans réserve ses techniques aux assistants maliens, contribuant ainsi à l’amélioration des techniques d’acupuncture malienne, favorisant les échanges entre la médecine traditionnelle de la Chine et du Mali.

Siaka Doumbia

