Campagne de vaccination COVID au Mali : Les chefs des Agences, Fonds et Programmes des Nations Unies au Mali se mobilisent massivement pour se faire vacciner

Bamako, le 7 avril 2021

Pour éradiquer la COVID-19 et retrouver une vie normale, le seul moyen de prévention trouvée à ce jour est la vaccination. En réponse à l’appel des autorités maliennes à l’endroit de tous les citoyens maliens et résidants au Mali qui remplissent les conditions (personnels socio-sanitaires (public, privé, parapublic, confessionnel), personnes âgées de 60 ans et plus et personnes vivant avec comorbidité) de se faire vacciner, les chefs des Agences, Fonds et Programmes des Nations Unies au Mali se mobilisent.

Depuis le début de la campagne de vaccination, plusieurs hauts dirigeants des Nations Unies au Mali ont reçu leurs premières doses de vaccin Astra Zeneca. En se faisant vacciner ce matin, Madame Mbaranga Gasarabwe, Représentante Adjointe du Secrétaire Général pour la MINUSMA, Coordonnatrice Humanitaire et Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Mali, a saisi l’occasion pour lancer cet appel : « j’ai été vaccinée ce matin. Je suis convaincue que la vaccination est le meilleur moyen d’éradiquer cette pandémie pour que nous reprenions normalement nos activités de tous les jours. C’est pour cela que j’invite toutes les Maliennes et tous les Maliens à se faire vacciner ».

Pour rappel, à travers l’initiative mondiale COVAX qui vise à faciliter l’accès au vaccin contre la maladie à coronavirus à tous les pays du monde, le Mali a réceptionné le 05 mars 2021 sous la haute présidence de Monsieur le Président de la transition, Monsieur Bah DAW, 396 000 doses de vaccin Astra Zeneca. Ainsi, le 31 mars 2021 a eu lieu le lancement officiel par Madame la ministre de la Santé et du Développement Social et des partenaires du Mali dont les Nations Unies, de la campagne de vaccination contre la maladie à Coronavirus. La ministre a elle-même reçu la première dose.

Les vaccinations se font dans les Centres de Santé de Référence (CSREF), les Centres de Santé Communautaire (Cscoms), les hôpitaux, les structures de santé et des équipes mobiles sont déployées dans les quartiers. Pour cette phase 1344 vaccinateurs et 516 volontaires sont mobilisés.

Le Coordonnateur Résident intérimaire des activités opérationnelles du Système des Nations Unies au Mali

Contact presse : Mamadou Bakary Traoré

Cell : 00223 92 04 33 83

email : [email protected]

Commentaires via Facebook :