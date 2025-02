“Les décès par cancer en Afrique pourraient augmenter de plus de 70 % d’ici à 2040 si des mesures urgentes ne sont pas prises”, a alerté l’OMS. Dans un message publié ce 4 février, à la veille de la Journée mondiale contre le cancer, la directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique, Dre Matshidiso Moeti, a appelé à agir maintenant.

A l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, l’édition 2025, l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique s’est prononcée sur l’avancée de la maladie en Afrique.

“Plus de 900 000 nouveaux cas de cancer et plus de 580 000 décès causés par un cancer ont été recensés en 2022 seulement dans la région africaine de l’OMS”, avait alerté Dre Matshidiso Moeti, la directrice régionale de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique dans son message publié la veille de la Journée mondiale contre le cancer, ce 4 février sur la page de l’OMS.

Plusieurs types de cancers ont été enregistrés durant la même période sur le continent. Cependant, les cancers du col de l’utérus, du sein et de la prostate continuent de faire des ravages.

“Le cancer du col de l’utérus reste la principale cause de mortalité liée à un cancer chez les femmes dans la région, représentant plus de 22 % des décès par cancer, tandis que le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué”, a laissé entendre Dre Matshidiso Moeti dans sa déclaration soulignant l’augmentation du cancer de la prostate chez les hommes, le plus répandu.

En plus de ces cancers, d’autres nécessitent eux aussi une attention urgente, a-t-elle plaidé. Il s’agit notamment de cancer de la prostate, colorectal et le cancer du foie (qui est généralement lié à l’hépatite virale).

Selon les estimations de l’OMS, les décès par cancer en Afrique pourraient augmenter de plus de “70 % d’ici à 2040, si des mesures urgentes ne sont pas prises”.

Une inquiétude soulignée aussi par la Commission du Lancet Oncology dans son rapport sur le cancer dans l’Afrique subsaharienne en 2022. “Plusieurs pays d’Afrique voient une augmentation des causes évitables du cancer, comme le tabagisme, la consommation d’alcool et l’obésité, et il est prévisible que cette augmentation continue dans les années à venir”, a en croire la revue scientifique.

Face à l’urgence, l’OMS, à travers sa directrice régionale Afrique, a exhorté les Etats membres, la société civile aussi bien que les partenaires “à agir maintenant”.

Elargissement de l’accès aux tests de l’ADN du papillomavirus humain pour le dépistage du cancer du col de l’utérus, accroissement de la détection précoce du cancer du sein et du cancer de la prostate, et amélioration du diagnostic et du traitement rapides du cancer du foie et du cancer colorectal sont, entre autres, des actions indispensables pour lutter contre le cancer, est convaincue la représentante de l’OMS, pour qui les données actuelles prouvent que “la maladie continue de poser un problème de santé important et urgent partout sur le continent”.

Kadiatou Mouyi Doumbia

Commentaires via Facebook :