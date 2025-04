Canicule : Un risque majeur à ne pas sous-estimer pour les personnes âgées

By

“La canicule” est un phénomène météorologique de températures de l’air anormalement élevées diurnes et nocturnes se prolongeant dans une zone relativement étendue. Elle représente un risque particulier pour certaines populations vulnérables et parmi elles les personnes âgées en sont les plus exposées aux effets néfastes de la chaleur intense.

Selon Dr. Kamissoko Diadié, médecin généraliste, “quand on prend de l’âge, le corps perd en capacité à régulier sa température interne. La transpiration devient moins efficace, les mécanismes de régulation du corps s’affaiblissent et les personnes âgées ont plus de difficultés à maintenir en période de chaleur une température corporelle stable”.

Il explique aussi que les effets de la “canicule” peuvent aggraver les maladies cardiovasculaires, respiratoires ou le diabète. Les médicaments que les médecins prescrivent pour ces affections peuvent interférer avec la capacité du corps à gérer la chaleur rendant les personnes âgées encore plus vulnérables. Les personnes âgées sont exposées à plusieurs risques en période de “canicule” qui sont entre autres :

– La déshydratation, qui s’installe rapidement en raison de la perte de fluides corporels. Elle entraine une baisse de la pression sanguines, des vertiges, et peut également provoquer une situation potentiellement mortelle.

– Les troubles cardiaques et respiratoires, qui s’aggravent par une chaleur accablante et pour maintenir une circulation sanguine adéquate le cœur doit travailler plus intensément pour ne pas être sous pression, ce qui peut mener des complications graves notamment des crises cardiaque ou des accidents vasculaire cérébraux (AVC).

Afin de réduire les risques liés à la canicule, Dr. Kamissoko propose de prendre des précautions pour protéger les personnes âgées et selon lui :

Il est crucial que les personnes âgées boivent régulièrement de l’eau même si besoin n’y ait pas cela leur permettra de s’hydrater.

Porter des vêtements légers et de couleur claire pour mieux supporter la chaleur et de réduire les risques de brulures dues au soleil.

Faire une surveillance accrue c’est-à-dire porter une attention particulière à l’apparition de symptômes de déshydratation ou d’AVC.

“La canicule” représente une menace sérieuse pour la santé des personnes âgées. En raison de la présence fréquente de pathologies chroniques, les personnes âgées doivent être particulièrement protégées durant ces périodes de chaleur intense. Il est aussi possible de réduire les risques liés à la “canicule” en prenant des précautions nécessaires et de préserver la santé et le bien-être des personnes âgées.

Maïmouna Kéita

(stagiaire)

Commentaires via Facebook :