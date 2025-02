Aujourd’hui, 4 février, le projet Oncologie de MSF à Bamako se joint au reste de la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale contre le cancer. MSF soutient aussi le ministère de la santé en fournissant des intrants durant toute la journée du 04 février afin d’assurer un dépistage de masse et gratuit pour le cancer du sein et du col de l’utérus.

Maladie non-transmissible et en forte expansion en Afrique ces dernières années, le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde entier et a causé 9,6 millions de morts en 2022.

Au Mali, les cancers du sein et du col de l’utérus sont parmi les formes de cancer les plus courantes chez les femmes et les plus nombreuses avec 28,8% pour le sein et 25,1% pour le col de tous les types des cancers enregistrés dans le pays.

L’accès aux services de prise en charge, le contexte socio-économique difficile, le retard dans le dépistage précoce ainsi que la méconnaissance de la maladie constituent quelques barrières majeures dans la lutte.

Depuis 2018, les équipes de Médecins Sans Frontières aux côtés des équipes soignantes du ministère de la Santé continuent à témoigner de leur combat quotidien contre cette maladie à Bamako en offrant gratuitement aux patientes dans le service d’hémato-oncologie du CHU de l’hôpital Point G les services suivants : un support aux soins de supports et palliatifs avec des consultations à domiciles, des séances de chimiothérapie, une prise en charge des coûts liés aux interventions chirurgicales (médicaments et séjours en hospitalisation), un soutien psychologique et social.

En dehors du CHU de l’hôpital du point G, les équipes appuient aussi le ministère de la santé dans les activités de dépistage de routine dans les différents centres de santé communautaires et centre de santé de référence de la ville, mais aussi les campagnes de masse de dépistage qui ont lieu à Bamako en apportant quelques intrants de dépistage.

Les équipes de MSF suivent aussi certains patients à domicile lorsque se déplacer régulièrement à l’hôpital pour les soins leur devient impossible.

En 2024, en collaboration avec les équipes du ministère de la santé, les équipes de MSF ont pu :

– appuyer plus de 13.789 dépistages à travers les appuis aux campagnes et activités de routine dans les centres de santé.

– réaliser 1.316 séances de chimiothérapies pour les patientes avec cancer du sein et 674 avec cancer du col de l’utérus

– appuyer 2014 consultations en soins et support palliatifs

– réaliser 1077 consultations psychologiques

– faciliter l’inclusion de 170 cas de nouvelles femmes avec cancers du sein dans le programme et 96 avec cancers du col de l’utérus.

– réaliser 393 visites à domicile ayant concerné 190 patientes

– apporter un soutien social (article de ménages, de nourritures et frais de transport) à 26 femmes identifiées vulnérables.

Source : Medecins sans frontière

