La 17é session du conseil d’orientation de l’Agence du Centre National d’Appareillage Orthopédique du Mali (CNAOM) s’est ouverte le vendredi 21 février 2020 dans ses locaux sous la houlette du représentant du ministre de la santé et des affaires sociales Modibo Dr Moussa Yattara et en présence des administrateurs dont le directeur général du CNAOM Amadou Diallo. Au cours de la session, ils examineront les travaux exécutés durant l’année écoulée et se pencheront sur les perspectives de l’année en court afin de poser les jalons permettant à la structure de relever les énormes défis auxquels elle fait face.

Le représentant du ministre de la santé et des affaires sociales le Dr Moussa Yattara a entamé ses propos en félicitant le centre national d’appareillage orthopédique par félicité les travailleurs de la structure pour les brillants résultats glanés durant l’année écoulée. « En 2019, le cnaom a pu réaliser l’essentiel des ses missions, notamment dans le domaine de la consultation, de la réalisation des séances de rééducation, de la production d’appareils orthopédiques et de la prise en charge des malformations des pieds, en particulier le pied-bot » s’est-il réjoui. Le représentant du ministre a mis en avant certains résultats comme : la consultation de 12083 personnes sur une prévision de 1200 soit une réalisation de 100,69% ; la réalisation de 19340 séances de rééducation sur une prévision de 25000 soit une réalisation de 77, 36% ; la production de 737 appareils orthopédiques sur une prévision de 600 soit une réalisation de 92,12% ; le traitement de 222 enfants victimes de malformation du pied sur une prévision de 600, soit une réalisation de 37% et la réalisation de 613 séances de plâtrage sur ces derniers. Sur le plan financier, le Dr Yattara a fait savoir qu’au titre de la subvention de l’Etat d’un montant de quatre cent dix sept millions sept cent trente trois mille (417 733 000) FCFA, que quatre cent huit millions cent quarante six mille quatre cent vingt un 408 146 421 FCFA ont été notifiés, soit un taux de mobilisation de 97,70%. Quant au ressources propre, le président du conseil d’orientation du Cnaom a montré que sur une prévision de cent huit millions septe cent quatre vingt cinq mille deux cent soixante onze (108 785 271) FCFA, que cent quarante huit millions sept cent quarante sept mille cinq cent cinquante neuf (148 747 559) FCFA ont été réalisés soit un taux de réalisation d’environ 137% et que sur ce montant que c’est cent vingt quatre millions huit cent soixante onze mille dix neuf (124 871 019) FCFA soit un taux d’exécution de 83,95%. Selon lui, le projet du budget du centre au titre de l’exercice 2020 est équilibré en recettes et dépenses à la somme de Six cent quatre vingt six millions cinq cent quatre vingt onze cinq cent quarante mille (686 591 549) FCFA contre cinq cent vingt six millions cinq cent vingt mille trois cent dix neuf (526 520 319) FCFA soit une augmentation de 30,40% et que dans ce budget que cinq cent quarante deux millions sept cent quinze mille (542 715 000) FCFA soit 79,04% revient à l’Etat et que cent quarante trois millions huit cent soixante seize mille cinq cent quarante (143 876 540)FCFA soit 20,95% au titre des ressources propres. Concernant les perspectives, le Dr Yattara a cité plusieurs titanesques projets en œuvre dans le cadre de la satisfaction des besoins des patients maliens. Certes des résultats importants ont été obtenus, des efforts ont été déployés mais il reste beaucoup à faire a-t-il affirmé. Le représentant du ministre s’est projeté sur les perspectives de l’année 2020 tout en évoquant l’énorme chantier qu’attend la structure. Au cours de cette 17é session du conseil d’orientation, les administrateurs jetteront un regard critique sur les résultats et de formuler des recommandations pertinentes et consensuelles pour la consolidation des acquis et l’amélioration continue des différents indicateurs dans l’intérêt exclusifs des personnes handicapées physiques.

Moussa Samba Diallo

