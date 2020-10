CHU Gabriel Touré: Plusieurs services rénovés dont le Service d’imagerie médicale pour un coût global de 5 milliards FCFA

Trois hôpitaux ont été retenus dans le cadre du Programme Présidentiel d’Urgences Sociales (PPUS) pour rehausser leur plateau technique. Pour le Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré, le Service d’imagerie médicale a été entièrement réhabilité et réceptionné, ce mardi 27 octobre, par la ministre de la Santé.

Deux scanneurs numériques de 16 et 24 barrettes ; une table télécommandée numérique de fluoroscopie ; une table de radiologie numérique Os-poumon ; un mammographe numérique; trois échographes ; un ensemble d’accessoires de production et de sauvegarde des résultats ainsi que de la protection contre les rayons radiologiques. Des équipements de marque SIEMENS « reconnus comme fiables, robustes», a indiqué Adama Soumahoro, Directeur général de Marylis BTP, l’entreprise ivoirienne qui a réalisé les travaux.

Pour exécuter les travaux dans les trois hôpitaux, a informé Adama Soumahoro, «Marylis BTP a mobilisé les fonds nécessaires auprès de la Banque de Développement du Mali (BDM SA). L’objectif final étant de « rendre effective la politique d’accès aux soins de qualité pour tous, lancé par le Gouvernement du Mali », a assuré le Directeur général de Marylis BTP.

15 milliards FCFA mobilisés

Avec le Centre Hospitalier Universitaire Gabriel Touré, la Polyclinique des Armées de Kati et le Centre Hospitalier Universitaire du Point G, les travaux ont coûté 15,17 milliards FCFA. Aux dires de la ministre la Santé Dr. Fanta Siby, la levée de fonds par la Société Marylis BTP auprès de la BDM SA a eu lieu sur la base d’une convention tripartite signée avec le Gouvernement du Mali. « Ces fonds sont remboursables par le Budget national du Mali, au titre des exercices 2019, 2020 et 2021 », a -t-elle déclaré.

Le projet de réhabilitation et d’équipement des hôpitaux prendra fin au premier trimestre 2021. Au CHU Gabriel Touré, en plus du service d’imagerie Médicale et de radiologie ; le service de réanimation et le service d’accueil des urgences seront rénovés, équipés et fonctionnels dans les six prochaines semaines. Au bloc technique, les trois salles d’opération seront entièrement équipées.

Mamadou TOGOLA / MALIWEB.NET