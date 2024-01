Clôture de la caravane ophtalmologique : Plus de 5000 consultations et 600 chirurgies de la cataracte

Le jeudi 18 janvier, s’est tenue au CS-Réf de Kati, la clôture de l’édition 2023 de la caravane ophtalmologique organisée par la Fondation Orange-Mali. Pour cette édition, la caravane a été couplée à une caravane de consultations médicales pour les personnes du 3e âge en médecine générale, cardiologie, urologie et diabète dans les localités de Gao, Tombouctou, Diéma et Kati, après son lancement officiel à Bamako.

L’édition 2023 de la caravane ophtalmologie, qui prendra fin en ce mois de janvier 2024, prévoit de réaliser plus de 5000 consultations et 600 chirurgies de la cataracte. Elle a aussi réalisé pour le 3e âge plus de 4966 consultations en médecine générale, 1724 contrôles de glycémie et plus de 1974 bénéficiaires de médicaments. Les données de Kati viendront compléter ces statistiques.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Harouna Berthé, représentant le préfet de Kati, Dahirou Diallo, le président Conseil national des personnes âgées, Mme Coulibaly Awa Diarra, coordonnatrice de la Fondation Orange et le coordonnateur du Programme national.

Entièrement financée par la Fondation Orange-Mali, cette caravane, exécutée en partenariat avec le Programme national de santé oculaire (PNSO) et le Conseil national des personnes âgées du Mali (CNPAM), est une action pérenne initiée depuis 2005 et qui a sillonné l’ensemble du territoire avec plus de 76 000 consultations et 10 000 chirurgies de la cataracte principalement.

Dans son intervention, la coordonnatrice de la Fondation Orange-Mali, dira qu’à travers ses activités de solidarité, la Fondation d’entreprise Orange-Mali entend contribuer profondément à l’accès aux soins des populations particulièrement les populations des campagnes.

“C’est dans ce cadre qu’elle soutient les efforts du ministère de la Santé et du Développement social dans la lutte contre la cécité par le financement d’une caravane ophtalmologique de consultations et de chirurgies de la cataracte à travers tout le pays depuis 2005”, dira-t-elle.

La caravane ophtalmologique devient ainsi la caravane du 3e âge, le lancement officiel s’est tenu dans le cadre des activités de la 28e édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion le 3 octobre 2023 à la maison des aînés de Bamako. A noter que cette dernière étape à Kati, ville garnison, s’est tenue avec l’appui de l’Association des anciens combattants du Mali.

Au cours de l’année 2023, la Fondation Orange a investi plus de 700 millions de F CFA dans ses activités de mécénat en faveur des couches défavorisées dans le domaine de la santé, l’éducation, la solidarité de première nécessité ainsi que la culture.

De sa création à ce jour, la Fondation Orange a contribué à hauteur de 9 milliards de F CFA à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi que l’amélioration des conditions de vies des personnes démunies.

Ibrahima Ndiaye

