Covid-19 : 207 817 personnes vaccinées au Mali depuis le début de la campagne

Des responsables du ministère de la Santé ont fait le point de la campagne de vaccination au Mali contre la pandémie de Covid-19. Au cours d’un point de presse, ce mercredi 15 septembre, les conférenciers ont appelé la population à se faire vacciner, seule voie pour l’éradication de la pandémie.

-maliweb.net- 79 200 doses du vaccin AstraZeneca réceptionné le 11 septembre 2021. Un deuxième lot du vaccin AstraZeneca destiné aux personnes ayant reçu une seule dose au début de la campagne de vaccination. A ce jour, a indiqué Dr Ibrahim Diarra, directeur du Centre national d’immunisation, 173 242 vaccinations sont incomplètes. Avec le vaccin Johnson & Johnson, le Mali cumule 207 817 personnes complètement vaccinées.

Le deuxième lot du vaccin AstraZeneca est réparti entre les localités de Kayes, Sikasso, Ségou, Koulikoro, Gao et le district de Bamako. « Déjà, les doses de Bamako sont disponibles dans les centres de santé communautaire et la vaccination a commencé », a informé Dr Diarra. Les doses destinées à Koulikoro et Kayes ont été envoyées, selon le conférencier. Pour Ségou et Sikasso l’envoie est en cours. Pour Gao, les négociations sont en cours avec une compagnie aérienne pour les bonnes conditions de transport.

40 000 doses pour l’Essai solidarité

Présent à la rencontre avec les journalistes, le prof Samba Sow, directeur de l’institut national de Santé publique, a rassuré la population sur les vaccins de l’Essai solidarité. « La recherche ne dort pas au Mali », a affirmé le Prof Sow, en sa qualité de l’instigateur principal de l’Essai solidarité, pour saluer le dynamisme de la recherche au Mali. « La participation à l’essai est volontaire », a clarifié le Professeur Samba Sow. Toutes les personnes âgées de plus et n’ayant pas eu de vaccins anti-Covid peuvent participer aux tests.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :