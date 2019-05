A Genève où il prend part à l’Assemblée mondiale de la santé, édition 2019, le Ministre malien de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé, vante la destination Mali auprès des partenaires potentiels.

En marge de la 72e rencontre mondiale sur la santé, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales et ancien Directeur Exécutif de l’ONU-Sida non moins ex Secrétaire exécutif adjoint des Nations Unies, Michel Hamala Sidibé, multiplie les rencontres avec des personnalités du monde de la santé en faveur de son pays. Parmi celles-ci, il y a le Ministre de la Santé de la Chine, M. Ma Xiaowei, qu’il a rencontré, le dimanche 19 mai 2019, au siège de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à Genève, en Suisse.

Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat entre la Chine et le Mali dans le domaine de la santé. A cette occasion, le Ministre Michel Hamala Sidibé a salué le partenariat historique entre le Mali et la Chine avant puis a sollicité un renforcement de cette coopération dans l’esprit du Focac et de la Soie.

Pour sa part, le Ministre chinois de la Santé a noté avec intérêt les préoccupations évoquées par son homologue malien qu’il souhaiterait recevoir bientôt en visite officielle en Chine. La détermination du Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta, à faire du secteur de la Santé un socle du développement social, traduit par la décision d’avoir fait désormais du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales le numéro 2 du Gouvernement, a visiblement séduit l’Officiel chinois.

Dans la même journée, le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé, a rencontré son homologue biélorusse de la Santé, Valéry Malashko. Les deux personnalités ont parlé des perspectives de coopération sanitaire entre la Biélorussie et le Mali. La Biélorussie se dit prête à apporter son expertise à notre pays dans le domaine de la formation sanitaire et à mettre à la disposition du Mali des médecins biélorusses pour un transfert des compétences.

